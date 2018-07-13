法巴：黃金恐很快跌至1200美元 屆時也非低接機會

黃金可能是近期表現糟糕、最不受寵的資產之一，許多分析師也不看好近期表現。法國巴黎銀行商品策略主管 Harry Tchilinguirian 認為，金價恐怕會很快跌至每盎司 1200 美元。

Tchilinguirian 在發給 Kitco News 的電子郵件中說，他相信近期內，金價就會跌至 1200 美元附近。

亞洲週五 (13 日) 上午，美國 8 月期金價格變動不大，報每盎司 1246.30 美元，現貨黃金跌約 0.1%，至每盎司 1246.11 美元。值得注意的是，黃金市場在週三跌近 1% 之後，出現了一些逢低買盤，但仍繼續徘徊在近 12 個月的低點附近。

黃金日線走勢圖 (今年以來表現)

此外，根據美國政府週四公布數據， 6 月消費者物價指數 (CPI) 年率已由 2.8% 上升到了 2.9%，創逾六年高點。6 月核心 CPI 年率上升 2.3%，創一年半高點。傳統上，黃金具有抗通膨屬性，但如今對金價提升未起作用。

Tchilinguirian 表示，通膨壓力未幫助金價，主因是通膨數據支持升息政策。從名義利率上升和通膨穩定的角度來看，實際利率將會上升，這反過來只會增加持有黃金的機會成本。

地緣政治的不確定性和不斷升溫的全球貿易戰，現階段也更支持美元上揚，而增加了黃金的阻力。

Tchilinguirian 認為，即使黃金真的跌到 1200 美元，也不足以吸引足夠的投資人重返市場，而扭轉當前的下跌局面。