貴金屬盤後─預期未來幾個月將升息 黃金收低1.50美元

黃金價格早場反彈失敗，週一連續第二個交易日下跌，收盤接近一年低點。

美國經濟數據無法消除未來幾個月升息的預期，黃金價格因而走低。升息有助推高美元，對黃金構成壓力。

8 月黃金下跌 1.50 美元，或 0.1%，收於每盎司 1239.70 美元。交易最熱絡合約創 2017 年 7 月 17 日以來最低收盤水準。上週，8 月黃金下跌 1.2%，為過去五週，第四週下跌。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.3%，但 2018 年以來，美元指數上漲了 2.6%。

美國與中國的貿易緊張，引發了美元的避險需求，升息預期亦有助推高美元。美元走強仍是黃金的主要壓力。

分析師說，黃金上週下跌，主要是因美元走強，債券殖利率上升，亦對黃金構成壓力。

週一，2 年期債券殖利率上升 2.5 基點至 2.599%。

本週中，聯準會 (Fed) 主席鮑威爾將在國會進聽證會，為投資人所重視。但因緩慢升息的預期，在市場已有所反應，預期對黃金影響不大。

美國總統川普與俄羅斯總統普丁今日在芬蘭會晤。普丁說，冷戰已經過去，他並呼籲開始就核武平衡進行對話。他還否認俄羅斯干預美國總統大選。

其他金屬交易方面，9 月白銀下跌近 0.5 美分至每盎司 15.812 美元。9 月銅下跌 0.4% 至每磅 2.765 美元。

10 月白金收低 0.5% 至每盎司 826.40 美元。9 月鈀金收於每盎司 913.50 美元，下跌 2.1%。