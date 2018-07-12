麥格理：黃金出現根本性變化 金價低波動率料將持續

「大炮一響，黃金萬兩」，談的是黃金的避險價值，不過以這兩年的金融市場變化來說，這種情況似乎正在消失中。

金價在週四基本平穩，維持接近前一交易日的一周低點附近，報每盎司 1243.10 美元。週三 (11 日) 黃金下挫 1%，創下一週的低點 1240.89 美元。

黃金日線走勢圖 (今年以來表現)

一位雪梨交易員表示，在中美貿易戰愈演愈烈之際，美元全面走強，是金價疲弱的主因。此外，經濟數據顥示，下半年預計美國還會升息 2 次，相較於黃金無利息收益，減低了黃金需求。

不過，知名投行麥格理 (Macquarie) 在最新的報告中，提出另一種看法，認為黃金市場正在經歷一些根本性的變化，愈來愈不受到地緣政治和宏觀經濟波動的影響。

麥格理貴金屬分析師 Matthew Turner 表示，觀察 2017 及 2018 年的黃金市場，儘管面臨一些高風險事件，但金價幾乎沒有對任何重大事件做出反應。無論是美國總統川普執政第一年的政策、英國脫歐的挫折，或是北韓緊張局勢。

Turner 指出，黃金價格波動性處於逾 20 年來最低。這 1 年之中，金價還從未比前一個交易日漲跌幅超過 2.5%，前次出現這種情況，要回溯到 1996 年。

金價市場平靜，即使出現重大事件，投資人也未感受到風險。Turner 認為，黃金市場出現兩大變化，一是宏觀經濟和金融環境的變化，以及黃金內部基本面的變化。

麥格理分析，當前會使金價出現較大變化的因素，要觀察供需面，需求面成為唯一保護金價不會下挫的因素。

Turner 認為，以目前的情況看，金價的低波動仍將持續。從一些測量指標來看，金價的波動性比 1970 年代以來任何時候都要小。