統計局：1-6月份全國固定資產投資同比增長6%

7月16日從國家統計局獲悉，2018年1-6月份，全國固定資產投資(不含農戶)297316億元，同比增長6%，增速比1-5月份回落0.1個百分點。從環比速度看，6月份固定資產投資(不含農戶)增長0.48%。其中，民間固定資產投資184539億元，同比增長8.4%。
分產業看，第一產業投資9872億元，同比增長13.5%，增速比1-5月份回落1.7個百分點;第二產業投資109878億元，增長3.8%，增速提高1.3個百分點;第三產業投資177566億元，增長6.8%，增速回落0.9個百分點。
第二產業中，工業投資同比增長3.9%，增速比1-5月份提高1.3個百分點;其中，採礦業投資同比增長0.2%，1-5月份為下降1.8%;製造業投資增長6.8%，增速提高1.6個百分點;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資下降10.3%，降幅收窄0.5個百分點。
第三產業中，基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業)同比增長7.3%，增速比1-5月份回落2.1個百分點。其中，水利管理業投資增長0.4%，增速回落3.5個百分點;公共設施管理業投資增長5.8%，增速回落2.8個百分點;道路運輸業投資增長10.9%，增速回落3.9個百分點;鐵路運輸業投資下降10.3%，降幅收窄1.1個百分點。
分地區看，東部地區投資同比增長5.5%，增速比1-5月份回落0.2個百分點;中部地區投資增長9.1%，增速回落0.2個百分點;西部地區投資增長3.4%，增速回落0.8個百分點;東北地區投資增長6.3%，增速提高4.1個百分點。
分登記註冊類型看，内資企業投資同比增長6.4%，增速比1-5月份回落0.2個百分點;港澳台商投資下降5.1%，降幅收窄0.1個百分點;外商投資增長2.3%，1-5月份為下降1.1%。
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