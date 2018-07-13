三大法人買37.52億 外資大買金融、DRAM 旺宏現貨權證不同調

台股今 (13) 日大漲 126.16 點，收在 10864.54 點，收復月線。三大法人終於全數站在買方，合計買超 37.52 億元，其中，外資及陸資買超 15.35 億元，自營商買超 10.05 億元，投信買超 12.12 億元。外資在現貨出現換股操作跡象，明顯大買金融股、DRAM 股，值得留意的是，旺宏現股遭外資、自營商同步倒貨，但旺宏相關權證卻獲同步買超，出現旺宏現股、權證命運大不同的現象。

台股上周跌破季線後，本周止跌反彈，今天隨著美中貿易風波再度出現緩和，加上大立光法說釋出業績亮麗的題材發酵，更進一步支撐台股一口氣收復月線以及季線，重返 10800 點以上。雖然三大法人在現貨同步偏多操作，不過，外資在期貨空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 216 口至 34736 口。

外資今天買超前 10 名，華邦電以 27149 張居冠，新光金也有超過 2 萬張、以 24977 居亞軍，其餘 3-5 名分別為：玉山金的 7464 張、南亞科的 5137 張、富邦金的 5092 張、。

外資賣超前 10 名，元大滬深 300 正 2 遭賣 17409 張、富邦 VIX 遭賣 14105 張、元大台灣 50 反 1 遭賣 12011 張、旺宏遭賣 6464 張、可成麥證 7A 購 01 遭賣 5448 張、富邦上証正 2 遭賣 5411 張、聯電遭賣 4475 張、可成麥證 81 購 01 遭賣 3864 張、瀚宇博遭賣 3811 張、達方遭賣 3780 張。

投信買超前 5 名，奇力新 2049 張、智邦 1472 張、開發金 1100 張、光罩 1014 張、亞泥 900 張。投信賣超前 5 名，嘉聯益 2722 張、華通 1211 張、華航 954 張、群益 NBI 生技 694 張、強茂 602 張。

自營商買超前 5 名，元大台灣 50 獲買超 6368 張、旺宏麥證 7A 購 02 獲買 6029 張、旺宏麥證 7B 購 01 獲買 5423 張、聯電麥證 7A 購 01 獲買 4826 張、旺宏統一 81 購 05 獲買 4476。自營商賣超前 5 名，富邦 VIX 遭賣 21229 張、元大台灣 50 反 1 遭賣 11008 張、元大滬深 300 正 2 遭賣 10392 張、旺宏 8821 張、正文凱基 81 購 01 遭賣 5773 張。

法人表示，台股今天跳空站上月、季線，短線底部逐漸成型，且從量能來看，今天成交量微幅擴增，但仍低於月均量，後續宜快速補量。下周起美股進入超級財報周，台積電也即將召開法說會，企業獲利將是後續的亮點；接下來台股面對的是半年線，下周是否可以成功站上半年線，將成為台股未來強弱的分際點。