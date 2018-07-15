兩融余額重返9000億 主力資金流出趨勢大幅收窄

本周，滬指結束了5178點之後的首次周線七連陰，嚴峻的走勢告一段落。而杠桿資金在跌破9000億元之後，勢頭有所擡升。Wind數據顯示，截至7月12日，兩融余額為9011.84億元，較上周最後一個交易日小幅減少41.69億元。

本周整體資金面出現明顯改觀。7月9日、12日兩個交易日，A股的報覆性反彈合計吸引了近300億元主力資金入場，使得本周滬深兩市五個交易日累計凈流出額大幅縮減至235.14億元，較上周減少587.39億元。

根據界面新聞統計，剔除尚未開板的新股外，本周共計53只個股連續五個交易日獲主力資金持續凈流入，較上周環比增加14只；而連續五個交易日遭主力資金凈流出的個股數量為191只，較上周大幅減少314只。

本周主力資金持續凈流入且凈流入額居前十個股

Wind統計數據顯示，本周獲主力資金持續凈流入且五日累計凈流入額超過1億元的個股有9只，海康威視（002415-CN）、愛爾眼科（300015-CN）、三鋼閩光（002110-CN）等個股五個交易日累計凈流入額居前，分別為4.09億元、2.47億元、2.09億元。

從股價走勢來看，本周主力資金持續凈流入個股中，股價上漲的個股數量為52只，而周漲幅超10%的個股為15只。這其中，大通燃氣（000593-CN）、先達股份（603086-CN）、三鋼閩光等個股累計漲幅居前，本周分別上漲52.64%、30.28%、21.15%。

綜合主力凈流入額和股價走勢來看，三鋼閩光本周表現最為突出。

近期，三鋼閩光發布上調業績預告，預計2018年上半年實現歸母凈利潤28.89億-36.56億元，業績同比增幅為88.04%-137.97%。公司表示，上半年鋼材價格穩步攀升，使得產品銷售毛利率增長幅度超過預期。此外，報告期內公司購買三安鋼鐵100%股權過戶完畢，三安鋼鐵的並表利潤大幅增厚了公司業績。

受此利好刺激，三鋼閩光股價連續6日上漲，截至7月13日收盤，報18.27元/股。

本周主力資金持續凈流出且凈流出額居前十個股

在本周主力資金持續凈流出個股中，共計有24只個股累計主力資金凈流出額超過1億元，而累計凈流出額超過2億元的共有12只。這其中，興源環境（300266-CN）、盛運環保（300090-CN）、恒康醫療（002219-CN）本周遭主力拋售幅度最大，其累計凈流出額分別為11.24億元、5.93億元、5.76億元。

值得注意的是，超跌概念股興源環境、盛運環保遭遊資持續炒作，7月12日兩只個股攜手放量漲停，隨後 遊資獲利撤退，兩股於次日雙雙砸盤跌停。

在本周主力資金持續凈流出個股中，共計有78只個股股價遭遇下跌。周跌幅超過10%的個股共計10只。這其中，印紀傳媒（002143-CN）、廣東甘化(000576-CN)、華統股份(002840-CN)跌幅居前，本周累計下跌40.94%、40.94%、34.23%。

復牌後的印紀傳媒股價持續重挫，累計吃下6個跌停。雪上加霜的是，該公司於周五晚間發布業績下調預告，公司預計1-6月實現歸屬於上市公司股東的凈利潤1338萬元-14727萬元，同比下降45%-95%。該股本周主力凈流出率高達七成，逾0.21億元主力資金出逃。

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