永泰確認出售生殖醫療資產：總資產43億轉讓價15.8億

7月15日，新京報記者自上海清算所獲悉，永泰集團發布公告關於轉讓下屬子公司西藏永泰100%股權的公告，稱該筆股權轉讓價格為 15.8億元，受讓方為交易方：成都川宏實業有限公司、濰坊錦繡翔潤投資管理合夥企業(有限合夥) 。

永泰集團稱，2018年3月末，西藏永泰投資管理有限公司總資產433562.04萬元、凈資產 46338.34萬元，資產負債率 89.31%。公司出售西藏永泰後，回籠了資金，降低了有息負債規模和財務費用負擔，有利於改 善公司現金流狀況和資產財務狀況，提高公司償債能力。

在此之前，7月12日，新京報獨家報道稱，永泰系投資平台之一西藏永泰投資管理有限公司完成工商變更，永泰系近年來進軍的生殖醫療資產已對外轉讓，接盤方有中信身影。

永泰集團在前述文件中表示，轉讓西藏永泰的價款為15.81億元，永泰集團於2018年6月20日和6 月21日分別收到2億元和3億元、合計5億元股權轉讓款；抵償永泰集團對受讓方的債務9.34億元；尚未收到股權轉讓價款1.47億元。

永泰集團表示，西藏永泰投資管理有限公司持有華昇資產管理有限公司(一家根據中國法律合法設立並有效存續的有限責任公司，其註冊地址為中國(上海)自由貿易試驗區浦東南路2250號2幢三層 C398室)100%股權。 西藏永泰通過華昇資管間接持有：成都西囡婦科醫院有限公司股權，成都高新西囡婦科醫院有限公司、深圳中山泌尿外科醫院等輔助生殖 醫院項目。

截止2018年3月末，永泰集團對西藏永泰的長期股權投資賬面價值6億元，本次股權轉讓價值 15.81億元，分別佔公司2017年末凈資產(406.60億元)的1.48%和3.89%。

7月5日，永泰能源公告稱，永泰能源2017年度第四期短期融資券(債券簡稱：17永泰能源CP004、債券代碼：041773004)應於7月5日兌付本息。截至2018年7月5日日終，公司未能將足額本息兌付資金劃付至銀行間市場清算所股份有限公司，構成實質違約。據披露，17永泰能源CP004的發行總額15億元，應付本息金額16.05億元。

7月8日，王廣西在北京舉行媒體見面會上表示，首先要反思自己，沒有管控好負債規模和負債率。對於違約後的工作，王廣西透露，我們有150億的資產還要出售，主要是現金流充裕的國企等，我們還將實施240億元左右的債轉股。不過，王廣西當時並未透露該「自救」計劃的細節。

7月13日，永泰能源公告，為了籌措資金，償還公司債務，切實降低公司資產負債率，董事會同意公司 擬定的第一批資產出售計劃，具體包括徐州沛縣發電項目、延安發電項目以及晉城銀行股權等一系列資產，涉及項目初始出資額合計約238.01億元。

據公開信息顯示，永泰集團成立於2002年，由出自江蘇的傳奇商人王廣西創立，如今經過摸爬滾打，已經將永泰集團打造為山西最大的民營煤炭企業之一。目前，永泰集團主要產業有能源、物流、投資、醫藥和金融等板塊。

據永泰能源2017年報披露，王廣西自2007年12月起控股本公司；自2013年9月起控股海德股份(000567-CN)，自2016年7月起控股廣泰國際控股(00844-HK)。

新京報快訊 記者 趙毅波 責任編輯：陳永樂

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