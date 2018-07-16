美國制裁伊朗不讓步 拒絕歐盟提議 油價週一未受影響

歐盟希望在對伊朗制裁上得到豁免一事，遭到美國正式拒絕。美國國務卿 Mike Pompeo 與財政部長 Steven Mnuchin 透過書面聲明中表示，美國要對伊朗施加「前所未有」的金融壓力，因此不打算讓步。

美國聲明指出，只有在符合美國國家安全，和出於人道主義考量下，才可能有所放鬆。在伊朗出現「可見的、顯著的、可證明的變化」之前，會持續施壓伊朗。

德國、法國等歐盟國家與英國的部長，上個月向美國提出豁免請求，希望考慮經濟前景，豁免對銀行業制裁，及延長或調整其他產業的過渡期。被拒之後，也代表美國第一輪對伊朗的制裁，將如期於 8 月 6 日生效。

美國對伊朗的重新制裁，及利比亞遭到零星破壞，原使石油供應風險上升，可能拉高油價；不過美國考慮利用緊急原油供應來控制價格，而俄羅斯表示，OPEC 及盟國也可提高產量，持續限制油價。

8 月交割的西德州原油期貨，亞洲週一交易價格報每桶 70.86 美元，小跌 15 美分。

紐約輕原油

美國與歐盟的關係，近來也多生波折。上週美國總統川普在北約會議中，對歐盟國家未如承諾提高軍費大為不滿，另在接受媒體採訪時，也指責歐盟是貿易問題的「敵人」。還建議英國首相梅伊，不需大費周章與歐盟談判，而該直接控告歐盟國家