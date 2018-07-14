美股盤後─亞馬遜股價上漲 S&P 500創2月以來收盤新高 道瓊收高94點

在幾檔大型科技股創新高的支撑下，S&P 500 週五創 2 月初以來最高收盤水準。

自 2 月 1 日以來，S&P 500 收盤首度站上 2800 點大關。臉書，亞馬遜與微軟股價分別上漲 0.2%，0.9% 與 1.2%。

分析師說，2800 點在心理面與技術面都是重要關卡。但預期這波突破走勢可能短暫，貿易擔憂與企業季報待公布，將使得漲幅受限。

道瓊工業平均指數收高 94.52 點或 0.38% 至 25019.41。

Nasdaq 指數收高 2.06 點或 0.03% 至 7825.98。

S&P 500 指數收高 3.02 點或 0.11% 至 2801.31。

費城半導體指數收低 5.37 點或 0.40% 至 1340.83。

幾檔大型銀行股週五公布了季報，摩根大通銀行第二季獲利與銷售高於預期，營收較去年同期上升 13%。其股價盤中上漲 0.9%，但收盤下跌 0.5%。

花旗第二季獲利較預期強勁，但營收低於預期，其股價下跌逾 2%。

富國銀行獲利與營收均低於預期，假帳醜聞帶來了衝擊。其股價下跌 1.2%。

分析師說，投資人今早對三家大銀行財報做出溫和又錯綜的反應，似乎暗示本財報季走勢將動盟。但若未來幾季，企業能維持獲利成長，股市仍可望大幅上漲。

目前為止，略高於 5% 的 S&P 500 企業已公布第二季財報。這些公司獲利成長 16.37%。但 FactSet 研究機構預期，美國企業第二季獲利將成長 20%。

美國股市本週強勢上漲，道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 均將上漲逾 1.5%。美國與中國貿易戰擔憂減緩，股市因而上漲。