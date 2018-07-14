美股盤中─摩根大通 亞馬遜股價上漲 推升S&P 500至四個月高點

美國股市週五小幅上揚。幾家美國大型銀行公布財報錯綜，投資人少有反應。

S&P 500 上漲 0.2%，自 3 月以來首度突破 2800 點關卡。亞馬遜股價創新高點，摩根大通上漲 0.8%，提供了股市支撑。

分析師說，2800 點在心理面與技術面都是重要關卡。但預期這波突破可能短暫，貿易擔憂與企業季報待公布，將使得漲幅受限。

台北時間 00:01

道瓊工業平均指數上漲 75.24 點或 0.30% 至 25000.13。

Nasdaq 指數上漲 9.14 點或 0.12% 至 7833.05。

S&P 500 指數上漲 3.03 點或 0.11% 至 2801.32。

摩根大通銀行第二季獲利與銷售高於預期，營收較去年同期上升 13%。其股價上漲 0.8%。

分析師說，投資人今早對三家大銀行財報做出溫和又錯綜的反應，似乎暗示本財報季走勢將動盟。但若未來幾季，企業能維持獲利成長，股市仍可望大幅上漲。

富國銀行獲利與營收均低於預期，假帳醜聞帶來了衝擊。其股價下跌 3.4%。

分析師說，花旗與富國銀行收入成長偏低，原因在於減稅讓企業現金增加，貸款需求因而減少。

目前為止，略高於 5% 的 S&P 500 企業已公布第二季財報。這些公司獲利成長 16.37%。但 FactSet 研究機構預期，美國企業第二季獲利將成長 20%。

美國股市本週可望強勢上漲，道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 均將上漲逾 1%。