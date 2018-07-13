還說股市崩盤？ 讀讀一項鮮為人知的領先指標

根據 MarketWatch 分析報導，週四，美國股市多頭獲得了一項意外的利多消息。

這利多消息，不是 Nasdaq 創新高點，而是貨運服務指數創新高點。

貨運服務指數？大多投資人根本不知道這項指數，但是這項指數做為領先經濟指標，却有著堅強的統計基礎。

貨運服務指數係衡量美國運輸業的貨運總量，由美國運輸部的運輸統計局負責計算。這項指數每月更新一次，最新的數據係於週四上午公布，反應 2018 年 5 月運輸業情況。該指數較去同期上升 6.4%，為過去四個月來，第三次創新高點。

根據運輸統計局進行的研究顯示，至少過去三十年間，貨運服務指數反轉成下降趨勢，也往往會帶動經濟下滑，其領先經濟下滑的時間平均約四至五個月。要知道，股市很難找到可信賴指標，找到可信賴的領先指標，就更難了。

貨運服務指數成為領先指標，可謂其來有自。因為當經濟成長即將減緩或反轉下降，預期貨運業將率先展現出疲弱態勢。

在各界擔憂美國即將與中國及其他貿易夥伴展開貿易戰之際，貨運服務指數非但沒有顯現出初期的疲弱訊號，甚至還創新高點，可謂意義重大。

的確，強勁的貨運服務指數，並無法保證經濟或股市短期內亦將表現強勁。但投資人似乎也可反向思考，如果經濟即將下滑，或股市即將崩盤，為何貨運業不見有任何轉弱的蛛絲馬跡？