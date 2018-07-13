【運達投顧】有一波軋到頂的機會

◆盤勢分析

昨天美股因中美貿易戰升級再追加 2 千億美元引發共和黨的黨內反彈，而參議院更發出譴責，並傳出未來川普若要對中加徵關稅須經參議院同意，此消息一出道瓊 + 0.9% 高科技股 + 1.3% 費半 + 0.7%，但漲最多的還是生技股 NBI 生技指數 + 1.5%BTK 生技指數 + 1.6%，貿易戰似乎出現轉圜，這兩天全球股市都受消息面影響大漲大跌，該如何研判未來走勢？重點如下：

1. 本週三貿易戰利空全球股市大跌，反應一天後都開始出現反彈大漲，目前美中貿易戰都還受消息面左右還沒有正確的答案，但前兩天我們說明貿易戰的後續建議以人民幣的走勢做為股市多空操作的依據，這一波人民幣在貿易戰的利空貶值來到 6.71，四月起一波的貶值幅度達 7% 資金的外流也造成中國股市出現高達 15% 的跌幅，所以人民幣必須先止穩股市也才有反彈的機會，今天人民幣升值來到 6.65 元附近維持在 6.71-6.6 元之間，本週雖有新的貿易戰議題可是人民幣本週的表現並沒有貶破前低，因此我們研判中國股市會先走區間，但區間的格局在技術面卻有上攻的機會。

2. 以亞股的技術面來看，最弱勢的南韓與中國股市分別在 7/5 與 7/6 創波段低點後就開始走區間，指數是否落底要看是否可以站穩月線？前兩天我們就月線的成本指出，下週起月線成本開始降低因此最慢下週中國與南韓股市有機會站上月線，結果今天中國與南韓股市接近來到月線附近都相差不到 10 點的距離，可見下週站上月線的機會大增，台股今天受到激勵領先站上月線，可見亞洲股市這一波的跌深反彈還有機會延續，下週亞股的反彈力道是快是慢觀察重點就看匯率的升值速度，尤其人民幣若能升破 6.6 關卡這一波亞股還會有一段反彈的空間，且有一波軋到頂的機會。

3. 昨天出現一個現象對多頭很有利，台指期昨天的漲幅高於現貨，由於 6 月下旬台指期就將 7 月除權息的權重都調整過了，目前現貨才剛調整權重，因此月初逆價差擴大的現象開始出現收斂，而收斂的結果反而使得昨天的期現貨開始有正價差的現象，以 7 月台指期的技術面已經創 6/20 以來的新高，期貨領先現貨走強對台股的續攻有利，而且就外資的期貨倉未來看期貨多單昨天增加 5211 口來到 3.4 萬口，若搭配今天新台幣匯率升值期貨多單若能站上 4 萬口那麼就是外資資金回流的跡象，因此就期貨是現貨的先行指標來看台股站上季線還有攻擊的機會。

4. 個股的操作要注意一個現象，會不會下周指數繼續漲而個股卻下跌，如這兩天的矽力嘉聯益，這一類的個股大都是高檔高融資股因此多方操作仍避開這類族群，多頭的方向仍以生技、5G 以及下週有機會走軋空的股票，美國生技股屢創新高下週生技的指標在浩鼎，當浩鼎上漲生技指數還會續強，其它低檔生技的補漲就還會持續如佰研達爾膚旭富益得基亞等，軋空股則以太陽能綠能茂迪新日光為主可留意下週的軋空訊號。

※運達投顧 蕭春源 分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

