網媒逆襲！Netflix艾美獎提名數量首超HBO

Netflix 首次在艾美獎提名中超越了 17 年衛冕冠軍 HBO，榮獲電視之王稱號。

根據美國電視藝術與科學學院最新數據，Netflix 本次艾美獎共獲得 112 項提名，超過 AT&T 旗下的 HBO 所獲的 108 項提名，比其他任何電視網都多，為十八年來首次。

（圖片來源：Axios）

其中，Netflix 憑藉其喜劇《美女摔角聯盟》（Glow）和科幻驚悚劇《怪奇物語》（Stranger Things）獲得艾美獎提名，HBO 以《西部世界》（Westworld）和《權力的遊戲》（Game of Thrones）獲得提名。

值得注意的是，今年 538 項艾美獎提名中約有三分之一屬於流媒體供應商，其中，Netflix（獲 112 項提名）、Hulu（獲 27 項）、亞馬遜 Prime 影音（獲 22 項）居首。

同時，蘋果公司憑藉《順風車卡拉 OK》（Carpool Karaoke）首次獲得提名。

CNBC 指出，這些提名體現了流媒體和原創內容日益激烈的競爭。流媒體巨頭 Netflix、Hulu 和亞馬遜 Prime 影音都在增加內容上的支出，並推動原創節目，這是傳統有線網路媒體無法比擬的。據 CNBC，Netflix 今年在內容上的支出預計為 80 億美元，而相比之下，傳統電視網 HBO 在內容上的花費僅為約 20 億美元。

Axios 分析認為，相比於傳統媒體公司面臨着盈利的壓力而，Netflix 等流媒體公司一方面憑藉創新的公司架構和技術革新的步伐，可以快速適應消費者日新月異的需求，另一方面，它們願意背負高額債務來下血本製作和購買內容，這也吸引了傳統電視的觀眾。

內容方面，高盛近期表示，Netflix 今年在內容上的花費在同行中遙遙領先，將介於 120 億 - 130 億美元，遠超它 2017 年 10 月公布的 80 億美元預算。高盛還預計，在 2022 年之前，Netflix 在內容方面的年均花費可能攀升至 225 億美元， 這比所有美國網路和有線電視的開支都要高。

科技方面，分析指出，Netflix 以在全球範圍內低價提供高品質流媒體服務為商業模式，盈利水平的進一步規模化取決於國際用戶滲透率的提升和服務提價空間。目前公司高效的個性化定製算法仍形成無形資產護城河。

『新聞來源／華爾街見聞』