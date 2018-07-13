【異動股】醫藥製藥板塊強勢上攻 東寶生物(300239-CN)等2股漲停

今日早盤，醫藥製藥板塊強勢上攻。截至發稿，東寶生物(300239-CN)封漲停報4.63元，隴神戎發(300534-CN)漲停報9.32元，海思科(002653-CN)漲9.4%報12.22元，福瑞股份(300049-CN)、西藏藥業(600211-CN)漲超7%，輔仁藥業(600781-CN)、常山藥業(300255-CN)、華海藥業(600521-CN)、仁和藥業(000650-CN)漲逾6%，萬孚生物(300482-CN)、奧翔藥業(603229-CN)等也大幅拉升漲超5%。

消息面上，路透社12日報道稱，印度貿易促進機構一名負責人表示，中國準備迅速批準印度生產的藥品入華。由於中美貿易戰可能久拖不決，中國在尋找新的商業夥伴。印度貿易官員在新德里表示，印度公司有望填補中國在仿製藥、軟件、糖和部分稻米品種的需求缺口。據統計，印度在全球仿製藥市場佔據主導地位，2017年4月至2018年3月，藥品出口規模達到173億美元，出口目的地包括美國和歐盟。多年來，太陽藥業、魯賓有限公司阿拉賓度製藥等印度大型製藥企業，都在努力拓展中國市場。中國是僅次於美國的全球第二大藥品市場。行業數據顯示，雖然中國為全球第二大藥品市場，但目前印度對華藥品出口僅佔其全部藥品出口的1%。

中國社會科學院亞太與全球戰略研究院學者田光強表示，隨著國際合作的加深，中國可以和印度加強合作，嘗試形成一套互相認可的檢測體係，同時中印藥企可以開展生產、研發合作，這樣將實現優勢互補、強強聯合，有利於提升藥品質量、降低藥品價格 、推進藥品研發。

另據中新網報道，有關中國部分抗癌藥品價格過高的話題被輿論聚焦，12日，國家衛健委藥政司表示，抗癌藥品費用高主要原因包括研發成本高、保障能力有限、診療能力不平衡、帶瘤生存期不斷延長等四個方面。國家衛健委表示，該委將配合國家藥監局加快境外已上市新藥在境內上市審批。對治療罕見病的藥品和防治嚴重危及生命疾病的部分藥品簡化上市要求，可提交境外取得的全部研究資料等直接申報上市，藥品監管部門分別在3個月和6個月內審結。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)