【異動股】粵港自貿概念股表現強勢 海能達(002583-CN)漲超7%

今日早盤，粵港自貿概念股表現強勢，截止發稿，海能達(002583-CN)漲7.03%報9.44元，珠海中富(000659-CN)盤中一度漲超8%，現回落至5.07%報2.28元，世榮兆業(002016-CN)漲4.66%報13.25元，沙河股份(000014-CN)漲3.17%報13.00元，恒基達鑫(002492-CN)、快意電梯(002774-CN)、格力地產(600185-CN)等漲逾2%。

據悉，由廣東省人民政府和香港特區政府共同舉辦的“2018粵港經濟技術貿易合作交流會”12日在香港舉行。廣東省副省長歐陽衛民表示，隨著《内地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)及其係列協議深入落實，粵港合作機製和模式不斷創新，兩地往來更加便捷，科技合作不斷深入，粵港金融合作穩步推進。

香港特區政府財政司司長陳茂波表示，隨著港珠澳大橋、廣深港高鐵香港段以及蓮塘/香園圍口岸等跨境基礎設施相繼落成，粵港兩地聯係更加便捷，有利於提升粵港澳大灣區内投資環境。特區政府將拓寬專業服務領域，支持内地和香港服務業深度合作，進一步推動粵港澳大灣區發展。

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