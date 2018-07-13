專家：棚改貨幣化收緊是必然 但官方會極力穩住房市以免經濟崩盤

眾所矚目的棚改貨幣化改革，中國住建部昨 (12) 日再度強調，會合理界定和把握棚改的範圍與標準，不會「一刀切」，意在安撫外界顧慮，激勵中國房產股今 (13) 日走高。

據統計，自 6 月 25 日開始流傳棚改貸款收緊消息以來，短短兩周時間，滬深兩市 139 支房地產股票中，有 110 支下跌，市值蒸發近人民幣 2300 億。最新消息傳出後，緩解市場對房地產的悲觀情緒，今日地產股早盤紅通通，包括合肥城建 (002208-CN) 一度逼近漲停版，泰禾集團 (000732-CN)、海德股份 (000567-CN) 漲幅也都逾 3%。

合肥成建股價江波圖 圖片來源：Sina

中信建投表示，下半年房地產企業出於現金流的考量，將加速推盤，供給規模將進一步釋放，這將帶來第三季房地產市場銷售的熱度持續。建議持續關注粵港澳、京津冀等區域題材的爆發機會，以及相關區域低估值龍頭的表現。

中國住建部最新表示，對於商品住房庫存不足，房價上漲壓力較大的地方，應有針對性地及時調整棚改安置政策。至於商品住房庫存量較大的地方，可以繼續推進棚改貨幣化安置。並強調要進一步合理界定和把握棚改的範圍和標準，不搞「一刀切」。

專家表示，住建部的發言是向市場表示，棚改貨幣化安置絕對不會一刀切，當然相對收緊是明顯的。尤其當前正逢中美貿易戰和匯率壓力，若房價穩不住，對中國經濟絕對是一大問題。

另外，住建部公佈今年前六個月棚戶區改造已開工 363 萬套，占目標任務的 62.5%，進度算不錯。這代表，貨幣化安置雖然下降，但棚改推動並沒有不力，但房價上漲壓力大的地方會加以控管，未來棚改貨幣化安置不會喊停，但比例穩定，甚至可能相對下降。

中國官方釋出棚改貨幣安置化輕踩剎車，同時並指出會對商品房庫存不足，以及房價上升壓力較大的地方針對性地實施棚改貨幣化揩施，預料投資人對地產股的憂慮應該會減輕。分析師表示，棚改政策收緊但不一刀切，對地產、鋼鐵、水泥，乃至於下游的家電產業等，都是利多。

思源地產首席分析師郭毅則指出，棚改的收緊是未來的趨勢，但棚改不可能一刀切，而是一個漸進式的過程，特別是棚改貨幣化安置對三四線城市商品住房庫存起了積極有效作用。但隨著一些區域庫存消化進入尾聲，繼續採用大量的棚改資金進入市場，就會催生整個市場的投資需求。

他表示，根據市場商品住房庫存量來看，棚改已經進入逐漸踩刹車的時間點，此時政府採用漸進式的方式，也是延續因城施策、因地調控的方針，也是合理的調控政策。