美國兩黨炮轟川普貿易政策 質疑關稅意義

7 月 12 日周四，川普的貿易政策遭到了參議院兩黨議員的同時抨擊。

一方面，大規模的關稅在部分參議員看來意義不明。「在我看來，沒有一個人能說出具體的目標，或者計劃是什麼，戰略是什麼。」參議院外交關係委員會主席、共和黨議員 Bob Corker 稱。「沒有一個參議員能說出任何靠譜的觀點，解釋我們為什麼要這麼做。」

美國國務院助理國務卿 Manisha Singh 嘗試解釋，關稅是為了維護美國民眾的經濟安全性，並確保美國工人、農民和企業能在全球範圍內保持競爭力。

但 Manisha Singh 遭到了兩黨議員的炮轟。Bob Corker 直言，Singh 的解釋「並不能說服我們」：「這個國家的民眾正受其所累，農民現在是收成季，他們正在虧錢。」 Coker 臨近退休，他在卸任前已經成為最直言不諱的貿易政策批評者之一。

民主黨參議員 Robert Menendez 還批評稱，關稅是對美國盟友的「魯莽行動」。共和黨參議員 Todd Young 則對 Singh 稱，川普以國家安全為由徵收的鋼鋁關稅，過去曾被用於伊朗這樣的「敵人」，而不是加拿大這樣的盟友。

另一個更大的問題是，相當一部分議員擔憂，關稅反而會給美國經濟帶來更大的打擊。民主黨參議員 Chris Coons 稱，川普政府並沒有應對可能的經濟衰退的計劃，消費者的支付成本可能會更高，美國也可能失去數百萬計的工作崗位。

參議院周三批准了一項象徵性決議，尋求提升國會在貿易政策方面的監督權。

財長姆努欽則對眾議院金融服務委員會成員稱，財政部目前沒有看到關稅政策帶來負面的經濟影響，但該部門「高度關注這些事情對經濟的影響」。

即使是眾議院議長、共和黨人 Paul Ryan，日前也加入到了對關稅政策的批評中。「將美國商品置於新市場之外會令我們面臨風險，工作機會流向海外，美國的影響力也會下降。」

「我不想傷及總統的談判，但我反覆強調，我不認為關稅是正確的解決方案。」不過，Paul Ryan 對國會的權力似乎有所懷疑，他認為立法者更需要與貿易政策的相關部門協同合作。