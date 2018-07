台嘉碩私募引進聯家軍資金士鼎創投 有利充實營運資金

台嘉碩 (3221) 昨(12)日公告,將引進士鼎創投參與私募;士鼎創投是以聯電 (2303) 為首的聯家軍主導,引起市場關注。據了解,聯電參與台嘉碩私募是考量財務性投資,不會參與經營,著眼看好產業後市及該台嘉碩營運發展。台嘉碩今 (13) 日盤中走勢是否受激勵?值得留意。台嘉碩日前公告發行私募股數 600 萬股,每股價格 23.5 元,預計募得 1.41 億元,以昨 (12) 日收盤價 28 元推算,私募價格折價 16.07%。而士鼎創投是惟一參與私募法人,未來持股比重將占 5.8%,成為台嘉碩最大法人股東。



台嘉碩指出,募得資金將用來繼續策略聯盟、充實營運資金及償還負債。而台嘉碩主要產品包括表面聲波元件 (SAW) 及石英元件,由於 4G 手機所需 SAW 約在 30 顆以上,5G 手機所需 SAW 將更多。看好 5G 手機對 SAW 需求,有助推升台嘉碩營運。



而台嘉碩鎖定利基市場,主要以北美市場客戶為大宗,因應市場需求,將於無錫、平鎮廠擴產。