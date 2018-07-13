金融股財報將成動力 標普500指數破2800關卡差臨門一腳

美國政府宣布預計對總值 2000 億美元中國輸美商品課徵 10% 關稅，美中貿易戰持續升溫，但在美國財報季即將到來，投資者看好美企的財報表現下，13 日美股期貨走升，標普 500 指數將有望在今日重回 2800 點關卡。

台灣時間 13 日午盤，標普 500 期貨上升 5.5 點或 0.65% 至 2804.25 點，道瓊期貨攀升 89 點或 0.36% 至 24983 點，Nasdaq100 指數走升 21.25 點或 0.29% 至 7404 點。

標普 500 期貨走勢

證券經紀商 Stuart Frankel 的機構銷售總監 Steve Grasso，12 日在《CNBC》節目中表示，他認為即將在週五發布的金融股應該會展現良好表現，標普 500 指數將因此突破 2800 點關卡，12 日該指數上漲 0.87%，收於 2798.29 點。

標普 500 日線走勢圖

在週五美股開盤前，將發布財報的金融股包含摩根大通 (JPM-US)、花旗集團 (C-US)、富國銀行 (WFC-US)、First Republic Bank(FRC-US) 與 PNC 金融服務集團 (PNC-US)。Grasso 估計，上述公司約佔美國 SPDR 金融類股 ETF(XLF) 的 25% 左右，正向的營收表現將會推升市場。

美國 SPDR 金融類股 ETF 走勢

財經部落格《Seeking Alpha》作者 Kevin Jacques 指出，根據蒙地卡羅模擬法 (C-J Monte Carlo Simulation Model)，中位預測顯示標普 500 指數將在年末攀升至 2911.29 點，並且有 28.1% 的機率將會以超過 3000 點的水平結束今年。

針對中美貿易戰升溫，Bleakley Advisory Group 的投資長 Peter Boockvar 指出，儘管市場充滿許多不確定性，但股市往往更隨著「數據」變動，如企業的財報數字與經濟數據。

Boockvar 認為，在貿易戰影響這些實際數據之前，股市不一定會對貿易糾紛有所反應。