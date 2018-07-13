〈財報搶先看〉美銀行股Q2財報預測：放貸量是關鍵

自 5 月份美 10 年期國債殖利率達到年內高峰以來，銀行類股一直表現不如大盤，而美國聯準會 (Fed) 的升息，也似乎無法繼續推動銀行的利潤成長。隨著美稅改案機制慢慢穩定，銀行類股是否能再次超越大盤，就看摩根大通 JPMorgan (JPM-US)、花旗 Citigroup (C-US)、和富國銀行 Wells Fargo (WFC-US) 週五 (13 日) 公布財報的表現。

銀行基本面毋庸置疑的是放貸量，彭博分析師 Alison Williams 認為貸款的成長或降幅將預測股價的趨勢。

週四 (12 日) 公布財報的 Ozarks 銀行 (OZRK-US)，因房產放貸業務競爭加熱化、凈利差的下滑，使投資人大舉拋售持股，Ozarks 股價大跌 8.47% 以每股 42.12 美元作收。

Ozarks 股價日線趨勢圖

摩根大通財報預測：

週五 (13 日) 06:45 紐約時間公布。

營收預計 273.4 億美元。

EPS 每股純益 2.22 美元。

分析師將關注摩根大通財報裡的「宏觀前景」，包括 GDP 成長及利率的影響。

花旗財報預測：

週五 (13 日) 08:00 美國時間公布。

營收預計 185.4 億美元。

EPS 每股純益 1.56 美元。

富國財報預測：

週五 (13 日) 08:00 美國時間公布。

EPS 每股純益 1.12 美元。

富國銀行在大型銀行中面臨著一系列獨特的挑戰，因為它近期罰款頻繁。除了關注銀行的核心貸款和存款成長外，瑞士信貸的 Susan Roth Katzke 認為富國如何管理其資產負債表將是重點，及投資組合如何降低風險。

美銀美林財報預測：

週一 (16 日) 06:45 美國時間公布。

EPS 每股純益 0.58 美元。

因為放貸增長比預期更緩慢，美銀美林在內的銀行，非常積極地控制淨利差成長前景。

高盛財報預測：

週二 (17 日) 07:30 美國時間公布。

營收預計 87.3 億美元。

EPS 每股純益 4.64 美元。

摩根史丹利財報預測：