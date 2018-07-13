〈財報搶先看〉美銀行股Q2財報預測：放貸量是關鍵

自 5 月份美 10 年期國債殖利率達到年內高峰以來，銀行類股一直表現不如大盤，而美國聯準會 (Fed) 的升息，也似乎無法繼續推動銀行的利潤成長。隨著美稅改案機制慢慢穩定，銀行類股是否能再次超越大盤，就看摩根大通 JPMorgan (JPM-US)、花旗 Citigroup (C-US)、和富國銀行 Wells Fargo (WFC-US) 週五 (13 日) 公布財報的表現。
銀行基本面毋庸置疑的是放貸量，彭博分析師 Alison Williams 認為貸款的成長或降幅將預測股價的趨勢。
週四 (12 日) 公布財報的 Ozarks 銀行 (OZRK-US)，因房產放貸業務競爭加熱化、凈利差的下滑，使投資人大舉拋售持股，Ozarks 股價大跌 8.47% 以每股 42.12 美元作收。
摩根大通財報預測：
分析師將關注摩根大通財報裡的「宏觀前景」，包括 GDP 成長及利率的影響。
花旗財報預測：
富國財報預測：
- 週五 (13 日) 08:00 美國時間公布。
- EPS 每股純益 1.12 美元。
富國銀行在大型銀行中面臨著一系列獨特的挑戰，因為它近期罰款頻繁。除了關注銀行的核心貸款和存款成長外，瑞士信貸的 Susan Roth Katzke 認為富國如何管理其資產負債表將是重點，及投資組合如何降低風險。
美銀美林財報預測：
- 週一 (16 日) 06:45 美國時間公布。
- EPS 每股純益 0.58 美元。
因為放貸增長比預期更緩慢，美銀美林在內的銀行，非常積極地控制淨利差成長前景。
高盛財報預測：
摩根史丹利財報預測：