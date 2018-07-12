【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國商務部與中興達成和解，推動陸股今日出現大漲，加上被動元件及光學股今日上漲影響，推動台股出現上漲行情，終場台股上漲 61.54 點，漲幅 0.58%；籌碼方面，外資現貨部位買超 8.06 億元，期貨約當現貨部位買超 110.89 億元，外資期現貨部位合計買超 118.95 億元。

《國際金融市場焦點分析》

王岐山會見美國芝加哥市市長，雙方就中美關係及兩國地方深入合作等議題交換意見，加上美國商務部與中興達成協議將解除制裁影響，推動今日陸股全面上漲，其中 A50 指數由京東方、中國太保及華泰證券等大型成分股帶動，上漲超過 2%，惟目前中美貿易戰狀況仍持續升溫，恐持續對於股市造成壓抑，投資人對於 A50 指數後市，仍需謹慎看待。

《國際商品市場焦點分析》

OPEC 於昨日公佈月報顯示 2019 年 OPEC 以外的產油國家原油產量成長將會是五年來最大，加上市場傳出利比亞港口將恢復原油出口，導致市場擔憂原油供給將增加影響，使得 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨皆出現大幅度下跌；中美貿易戰持續升溫，加上美國天氣預報顯示未來 5-10 日農產品產地天氣雨量充足，有利於農產品生長影響，導致農產品相關的黃豆、玉米及小麥期貨皆出現重挫。

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