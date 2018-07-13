能源盤後─利比亞港口評估中 美國欲牽制北韓能源進口 油價持平

交易商評估供應基本面的當下，週四 (12 日) 油價全天有著些許的損益波動，大致持平。

布蘭特原油期貨收高 1.01 美元，或 1.38% 至每桶 74.41 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 -0.01 美元，或 -0.01% 至每桶 70.37 美元。

美國汽油期貨價格收高 0.60% 至每加侖 2.074 美元。

天然氣收低 -0.029 美元，或 -1.03% 至每一千立方英尺 2.800 美元。

市場大致忽略了美國能源信息署 EIA 週三 (11 日) 的市場報告，美國原油儲備急劇下降似乎促使週四布蘭特和 WTI 價格當天早晨上漲。

利比亞國營石油公司 (National Oil Corp.) 週三解除了東部石油港的不可抗力因素。港口再次從武裝份子奪回，使未來原油出口得到緩解，減輕對供應短缺的擔憂。

當時布蘭特下挫 6.9%，WTI 也暴跌 5%。分析師估計，利比亞這些港口每天可為全球市場提供約 70 萬桶原油。

一些分析師對於利比亞石油進入市場需要時間摸不著頭緒。德國商業銀行在一份報告中表示，目前還不清楚上個月的內戰後，石油港口遭受了多大的破壞。

然而，投資者無視的週三 EIA 報告及週二的 API 市場報告開始於週四納入考量。EIA 評估報告顯示，美國原油庫存較上週下降了 1263 萬桶，較 API 前一天報告的 680 萬桶的略有成長。

雖然利比亞的供應緊張是最大的價格驅動因素之一，加拿大的供應問題、挪威的罷工、以及委內瑞拉、和受制裁的伊朗出口減少，也在最近幾週推動了價格上漲。

石油輸出國組織 (OPEC) 週三發布了的 2019 年產量預測中估計，非 OPEC 國家的石油供應量每日增加 210 萬桶。根據該報告的數據，明年的石油市場將充分的被供應。

此外，北韓方面也出現了新聞。美國總統川普政府本週要求聯合國小組禁止向朝鮮 (北韓) 出售石油產品，並呼籲經常違反國際機構對平壤制裁的中國和俄羅斯，協同美國的政策。

美國計劃對中國追加 2000 億美元的中國進口商品額外關稅，估計應影響油價。據美國能源情報署 EIA 公布的數據顯示，中國今年第 1 季度為美國原油的第 2 大進口國。到目前為止，它沒有對美國原油徵收關稅。