大立光上季雙率升 獲利高歌 上半年EPS 70.97元

光學鏡頭龍頭大立光 (3008) 公告上半年自結損益，雙率回升，單季獲利顯著增長，稅後盈餘 55.01 億元，較上季增加 36.9%，年增 16.7%，EPS 達 41.01 元。大立光週四 (12 日) 召開法說會，公告半年報並說明後市展望。法人指出，第三季隨著蘋果新世代 iPhone 備貨效應，加上非蘋訂單回流，旺季效應可期，週四股價一度重回 5000 點大關。



根據該公司自結數，上季合併營收 122.96 億元，季增 38.52%，同比則上升 8.7%，呈現谷底翻揚的態勢。而雙率觸底回升，單季毛利率為 68.6%，優於首季的 63.4% 以及去年同期的 66.68%，營益率為 59.35%，亦優於上季的 52.82% 與去年同期的 58.03%，表現優異。



第二季營業利益因而來到 72.98 億元，季增率高達 55.64%，年增 11.15%，業外收益則有 8.61 億元，單季稅後盈餘達 55.01 億元，較上季大幅增加 36.9%，年增 16.7%，EPS 41.01 元。



累計上半年合併營收為 211.74 億元，年減 4%，營業利益 119.87 億元，年減 10%，稅前盈餘 129.6 億元，年增率轉正 3%，稅後盈餘 95.2 億元，年減幅度縮至 1%，EPS 70.97 元，優於預期。

