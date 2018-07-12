光聖Q2有望轉盈 今年營收拚30億元 全年純益將優去年

光聖 (6442-TW) 上半年營收 12.6 億元，年減 20.33%，主要受到中國大陸需求遞減，以及匯損影響；法人預估，光聖第 2 季歐美訂單增加，加上匯率持穩，單季可望轉盈，全年營收則可望較去年成長 1 成，重登 30 億大關，每股純益至少可超越去年 0.71 元表現。

光聖 6 月營收 2.27 億元，月減 3.94%、年減 20.70%，第 2 季營收為 6.82 億元，季增 18.04%、年減 13.97%，上半年營收為 12.6 億元，年減 20.33%。

光聖指出，去年開始光通訊產品出貨比重降低，加上既有中國大陸主要客戶因為主要通訊線路鋪設完成，使得需求減少，同時紅色供應鏈導致價格競爭激烈，整體光通訊產業景氣市況轉為保守。

光聖表示，今年第 1 季匯損嚴重，稅後淨損 3400 萬元，每股虧損 0.52 元，第 2 季受惠景氣回溫及匯兌利益，單季有望轉盈。

迎接 5G 及 AI 需求，光聖指出，預計第 4 季初有少量 100G 產品可開始出貨，不過對營收尚未有顯著貢獻， 200G 以上等產品技術持續研發中。

光聖主要產品為 RF 高頻連結器及光通訊產品，自 2017 年起光通訊產品營收占比約從 65% 下降至 45%。目前迎接全球通訊升級需求，歐美客戶訂單逐漸增加，並持續維持主要中國大陸客戶訂單，法人預估，光聖今年營收上看 1 成增幅，第 2 季順利轉盈，今年每股盈餘有望超過去年表現。