【港股解碼】連拋利好，石藥集團能否維持“恆指新貴”的威嚴？

近日，一部口碑爆棚的電影《我不是藥神》刷爆朋友圈，這部上映6天狂攬17億票房的新晉“票房神藥”一經上映便因診療、仿製藥品等話題引起廣泛熱議，恰逢國家在政策層面加大仿製藥扶持力度，一時將國內醫藥行業推向又一個政策紅利的風口。

7月10日，國家藥品監督管理局發布《接受藥品境外臨床試驗數據的技術指導原則》（下稱《指導原則》），對接受境外臨床試驗數據的適用範圍、基本原則、完整性要求、數據提交的技術要求以及接受程度給予明確指導。

此次《指導原則》的出台旨在為境外臨床試驗數據用於在國內進行藥品註冊申請提供可參考的技術規範，以鼓勵藥品的境內外同步研發，加快臨床急需、療效確切、安全性風險可控的藥品在國內上市，更好滿足國內患者的用藥需求。

（來源：國家藥監局官網）

就在國家藥監局發布上述利好行業的《指導原則》的同日，於港股主板上市並主要從事藥品生產及銷售的石藥集團（01093-HK）也在盤後接連發布了三則公告分享了屬於其自己的好消息。

連拋利好消息，石藥集團要破“利淡”週期？

7月10日收市後，石藥集團通過公告相繼宣布其主要用於治療高血壓和心力衰竭的藥品，血管緊張素轉換酶抑製劑卡托普利已獲國家藥品監督管理局批准通過仿製藥品質和療效一致性評價，成為國內該品種首家通過一致性評價的企業；及其開發的治療變應性鼻炎和哮喘新藥CSPCHA115的試驗用新藥（IND）申請獲得美國食品藥品監督管理局批准。

據悉，卡托普利片為石藥集團降血壓類重點產品之一，通過一致性評價，表示該藥品與原研藥品質和療效一致，可實現原研藥的臨床替代，能為患者提供優質優價的用藥選擇。另一邊廂研究顯示，石藥集團在研新藥CSPCHA115可能對變應性鼻炎和哮喘有很好的治療作用，且臨床前有效性研究推測該產品開展人體試驗是安全的。獲得美國藥監局的試驗用新藥申請批准，表示石藥集團能夠在美國開始該產品的臨床試驗，此外該產品亦已獲批准在中國進行臨床試驗，石藥集團正在推進該產品在美國和中國的臨床開發。

除了旗下治療高血壓和心力衰竭、變應性鼻炎和哮喘兩種新藥的研發取得積極進展，石藥集團還宣布與上海君實訂立產品合作開發及戰略合作協議，將共同合作研究用於治療乳腺癌的聯合用藥組合的臨床開發、註冊及商業化的相關議題。

於是乎，在這一日之內石藥集團就猶如打了連珠炮祭出了三個利好消息，跟過節似的。不過若回顧近一個月來公司在資本市場的表現或許便能明白石藥集團的用意。且說這最近兩年來，石藥集團的股價一路上揚，尤其今年上半年其綜合漲勢更顯驚人。以1月2日收盤價16.4元（港元，下同）及6月5日收盤價26元計，短短5個月石藥集團股價累漲達到58.5%，榮膺港股上半年表現最佳藍籌：



（石藥集團最近半年股價走勢圖 來源：港交所）

不過正如上圖所示，今年6月以來石藥集團股價在連續追高後開始回調，就在昨日收市也還錄得3.1%的跌幅，這表現令人不禁想問：石藥這是利好出盡要迎來利淡週期了？但從公司前日休市後連發三則公告的舉動來看，石藥還是有心想要拉一拉公司股價走勢的，畢竟從其自身業務發展和經營業績的表現出發，石藥集團完全不缺再戰幾回合的底氣。

盈利出眾，加大力度投入藥品研發

回首這幾年，石藥集團的盈利能力堪稱出色，就業績而言，自2012年集團業務轉型以來石藥集團已經連續5年錄得利潤的高速增長。如下表所示，近幾年石藥集團的收入增速雖然偶有波動且2015及2016年相對趨緩，但集團毛利率連續數年明顯提升，尤其淨利潤增長迅猛，其經營溢利提升效果顯著，盈利能力令人稱羨：

主營藥品生產及銷售的石藥集團，多年來在藥品研發方面不斷取得突破進展，在業務不斷發展的同時其業績表現也水漲船高突飛猛進，這當中又以創新藥產品的增長尤為顯著。

目前石藥集團擁有系列支柱型創新藥產品，包括用於治療急性缺血性腦卒的恩必普；主要用於輕中度血管性癡呆、老人性癡呆及腦外傷等症引致的神經功能缺失、記憶與智能障礙治療的歐來寧；主要用於治療高血壓和心絞痛症的玄寧；用於多種癌症治療的化療藥物多美素、津優力、抗腫瘤類藥物艾利能、諾利能等。

當前創新藥產品已經成為石藥集團最主要的收入及利潤來源，2017年集團來自創新藥產品的收入達到65.8億元，佔集團年內總收入的42.6%。一直以來將持續創新能力視為集團未來發展重要驅動因素的石藥集團，在藥品研發方面可謂不遺餘力，並持續加大在產品研發的投入。截至2017年年末，石藥集團在研新產品約200個，主要集中在心腦血管、代謝類疾病（如糖尿病）、腫瘤、精神、神經等領域，其中在新靶點大分子生物藥、細胞免疫治療及乾細胞領域25個，小分子新藥12個及原化藥3類新藥（現在新分類為3類或4類藥品）共55個（其中48個已獲臨床批件）。

“恆指新貴”後市仍具看點

今年以來，石藥集團在藥品研發方面不斷取得積極進展：

綜合成長顯著的石藥集團在今年6月正式加入恆生指數，成為全市場首個，也是唯一一個獲納入恆指成分股的醫藥藍籌。應該說，基於石藥集團在新藥佈局和研發管線上的落力表現，隨著集團未來新藥產品的不斷推出，其市場競爭能力仍具可看性，加之其本身在盈利方面還保持著相當可觀的增速，總體來看，要維持其“恆指新貴”的威嚴不是難事。

截至7月11日收盤，石藥集團報22.3元，全日微升0.45%，表現平穩。

作者：彭小留

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