〈財報搶先看〉達美財報前夕 專家：航空股已觸底、進場點浮現

傳統航空股週三走跌，聯合大陸航空 (UAL-US) 成眾矢之的，另外美國航空 (AAL-US) 也多少拉了點後腿。

聯合大陸航空週三 (11 日) 公布了 6 月交通趨勢：乘客里程營收年增 7.2%、載客量年升 4.2%。負載係數 (衡量航空公司填補座位效率的指標) 增加 2.5 點。

然而美股航空股近月接續重挫，究竟是哪裡出了問題呢？答案是：載客量的成長率。

自開年以來，業界一直擔心聯合航空提升載客量的能力，雖然航空旅行需求提升，但增加機位供應量就會縮限航空公司提高票價的能力，這是近幾個月的主要議題，因為隨著油價上漲推升航空公司的燃料成本，航空公司恐怕也不得不調降全年獲利預期。

因此市場人士分析，傳統航空股如達美 (Delta Air Lines) (DAL-US) 、美國航空、聯合航空一同走跌，並不是太令人意外。以美國航空為例，美國航空亦調降了每英哩可用機位整體營收的預測，主因就是預期國內收益率下滑。

價值投資點浮現？美股「航空股」已觸底？

雖然美股航空股目前遭遇到市場較大的質疑，但 Imperial Capital 分析師 Michael Derchin 卻獨排眾議，舉出幾個理由看漲達美股價，重申達美「優於大盤」的評級，目標價為 68 美元，預期達美本財年單位營收成長領先產業，且會展現強勁的定價實力。達美週四 (12 日) 將公布財報。

Derchin 表示，之所以看漲達美，主要是因為他認為勞工節之後，達美就會削減載客量，以利提升國內票價並鼓勵國際商務和休閒旅遊趨勢。

達美航空週三早盤一度挫逾 3%，最終跌幅收斂至 1.52% 至 49.84 美元。聯合大陸航空收跌 3.37%、美國航空重挫 8.08%。

美國航空今年迄今跌幅已超過 30%、達美也見 12% 跌幅，唯聯合大陸航空勉強維持 1.5% 漲幅。

達美航空股價

西南航空、阿拉斯加航空、美國航空和達美航空目前都已經踏入熊市或修正領域。今年迄今， S&P 產業別的表現僅有菸草股比航空股差而已。

無獨有偶，為達美搖旗吶喊的還有 Cowen 銷售和交易主管 David Seaburg，他認為投資者情緒這麼低迷，反而是買進的好時機。

「我認為，我們已經到投資者都放棄航空股的階段了，因為油價明顯上漲，所以航空燃料費也自然上漲，從去年第四季起，航空公司也開始增加載客量。投資者已經到了『可憐』航空股的階段。」所以一旦市場情緒轉變，就是上漲時機。

期權市場也可窺見一斑，Delta 期權的定向流動主要是看漲期權，意味著達美航空公布財報前夕，投資者的情緒偏向看漲。

Susquehanna 衍生商品策略部門主管 Stacey Gilbert 表示，這種流動意味著「投資者認為最糟糕就是這樣了。同時其他航空股也出現買權買家，例如美國航空，所以值得注意的是，現在雖然一切風向都是利空，但越來越多買家已經將這種最糟糕的情緒反映在股價上，所以已經到谷底了，接下來就是會隨著意外而上漲。」