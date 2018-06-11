投資誰？這4檔優於大盤：沃爾瑪、博通、達美航空、HD Supply

美國知名財經刊物《Barron’s》，為投資人綜合了各家分析與研究公司推薦的 4 檔「優於大盤」的股票，以下為這 4 家公司與分析師看法。

優於大盤

由 Cowen Equity Research 提供

沃爾瑪股價走勢

Cowen Equity Research 預期，沃爾瑪將持續善用其物質和勞動力資產來推動有競爭力的數位優勢。但另一方面要警告投資人，毛利率上升的空間仍然有限，因為這是一個需要美元投資增加且鞏固市場份額的環境。

Cowen Equity Research 認為，沃爾瑪在前後端運作有強大的店內執行力，其實際 2019 年財測，沃爾瑪美國和 Sam’s Club 同店銷售均有上升潛力。Cowen Equity Research 進一步表示，沃爾瑪 EPS 預估範圍在 4.75 美元至 5 美元，扣除收購印度電商一哥 Flipkart 稀釋的影響，雖然該交易會在明年第二季底完成，但對 2019 財年 EPS 可能有 25 至 30 美分的阻力，而 2020 財年可能形成 60 美分的阻力。

Cowen Equity Research 並明言，他們喜歡沃爾瑪的全球規模、廣泛的國際成長機會、越來越注重電子商務以及鄰近小賣場，與其作為大型防禦性股票的地位，認為美國同店銷售改善，且美國消費者健康改善，這對該公司股票有關鍵正面性，且靠價格投資和店內體驗改善，2019 和 2020 財年營收動力會持續下去。

Cowen Equity Research 給予沃爾瑪股票評價為「優於大盤」，目標價 105 美元，係基於我們對 2020 財年估計的 EPS 5.29 美元之 20 倍。

優於大盤

由 R.W. Baird 提供

博通股價走勢

R.W. Baird 重申對博通股票「優於大盤」的評級，該公司是超高速晶片開發商且其無線展望增強，這讓 R.W. Baird 上修其營收和 EPS 估計。

R.W. Baird 近日在亞洲實地考察，發現中國智慧手機供應鏈動力撐過了第一季低谷並持續下去，R.W. Baird 現在也質疑這樣的說法：博通在今年下半年失去 SuperPAD 高解析度 5G 影視市場。 5G 的需求依舊是博通中期強勁機會，尤其有鑑於先進遊戲電玩市場的成長。

R.W. Baird 上修對博通下一季和明年全年的無線營收估計，基於此，R.W. Baird 維持博通目標價在 290 美元，並給予「優於大盤」的評級。

優於大盤

由 Evercore ISI 提供

達美航空股價走勢

Evercore ISI 認為，今年達美航空第二季財測大部分沒什麼特別，年度財測數據稍微下降很正常，因為下半年同時又有乘客量計畫，這很合理，因此 Evercore ISI 預期達美航空今年下半年在 7 月的法說會上乘客量和獲利都會有更新消息。

達美展現其計畫在有需要時的彈性，可以因應現實而改變計畫，這種靈活性是現階段投資能力的基本先決條件 (航空業邁入 9 年回升)。

達美航空已經更新其 2018 年第二季財測，目前預期稅前純益 13% 至 14%，較先前 14% 至 16% 的範圍下修，因燃料和非燃料的單位成本較高，部分因單位營收好轉而抵銷。

Evercore ISI 調整對其 EPS 估計，自先前的 5.65 美元至 6.65 美元區間縮減為 5.60 美元至 6.60 美元，並估計今年自由現金流收益率 8%、明年 12%。

HD Supply Holdings (HDS-US)

優於大盤

由 Raymond James 提供

HDS 股價走勢

HDS 該公司有兩個業務，一個是工業零件和供應經銷商，另一個是工具和設備維修供應商。Raymond James 重申對 HDS「優於大盤」的評級，且目標價自 42 美元上修至 47 美元。第二季銷售預期看來可以超越，因 5 月份每日銷售總平均高於整體第二季財測的上線。

HD 的經營槓桿率是其設備維護產品和設備的 2 倍，輔以低利潤率的 HVAC 產品 (暖氣、通風設備和空調)。

市場成長率約莫 5%，應可讓 HD Supply 更妥善運用近日的投資。雖然 Raymond James 認為 HDS 的銷售主題近日可能會失去一些動力，但 12 個月的股票收益前景仍相當具有吸引力。

HD Supply 6 月將於亞特蘭大舉辦投資者日。