合併全美航空5年後 美國航空宣布精減管理階層人員瘦身

美國航空公司 (American Airlines) (AAL-US) 週二 (19 日) 告訴員工，在與全美航空公司 (US Airways) 合併 5 年後，該公司準備資遣及買斷管理階層，以便進行企業瘦身。

在由美國航空 CEO Doug Parker 和總裁 Robert Isom 聯名的信函中提到，「由於整合工作所需，美航主任級和主管級人事長期而言超過所需人數。」

截至 2017 年底，美國航空公司擁有 12 萬 6600 名全職員工，比上年增加 3.5%。

行銷、資訊科技和營收管理可能是主要受影響的部門。該公司表示，美航內部已成立工會的機長、空服人員、機械師或其他直接面對顧客的職位，這些占了絕大多數員工的職位並不在這次資遣範圍內。

但該公司發言人拒絕透露期望減少員工人數。

在主任級以上的員工將獲得資遣費，但該公司表示其部分經理人員將被解職。

美國航空表示可能會有另一波裁員。

該信函中提到，「雖然企業人事重組絕大部分將發生在主任級以上職別，但我們也將藉此機會看看我們的非第一線管理架構。」「預期透過消除職位和自然流失可大幅提高效率，但是由於負責人需要花一些時間檢視組織，因此也可能出現一些非自願性離職。」

美國航空股價今年下跌超過 20%，與其他航空同業一樣，該公司正試圖在燃料價格飆升之際控制成本。競爭對手達美航空 (DAL-US) 今年下跌 4%，而聯合航空 (USL-US) 今年上漲 8%。