【港股解碼】中國平安137億入股華夏幸福，平安的地產帝國又增加了一員

馬明哲的“平安帝國”越做越大，這不2018年7月10日華夏幸福（600340—CN）午間發佈公告稱，控股股東華夏幸福基業控股股份公司(以下簡稱“華夏控股”)擬向中國平安資管轉讓公司總股本的19.7%，轉讓價款共計137.7億元。華夏幸福股價聞訊大漲9.68%。

（圖片來源：華夏幸福公告）

據公告介紹此次《轉讓協議》的簽訂，旨在增強雙方在相關業務領域的潛在合作，完善公司治理水平，持續提升公司競爭能力與盈利水平，促進公司的快速健康發展。那麼中國平安（02318-HK;601318-CN）作為保險類公司，其利潤來源很大一部分也是投資收益，那麼此次中國平安入股華夏幸福看中的是什麼？

估值低、每股派息比率高

此次中國平安百億入股華夏幸福，據中國平安相關人士表示，華夏幸福目前估值相對具有吸引力，同時公司股息分派保持在穩定水平，投資者能夠獲得相對穩定的現金流。平安稱，平安主張價值投資，而華夏幸福是中國領先的產業新城運營商，具有環核心城市圈的業務佈局，平安看好其長期發展潛力。

根據公司2017年末分紅派息方案，華夏幸福公佈的股本分紅方案為（10股分紅9.0元），近期華夏幸福股價在二級市場交易的平均價格約26元，以此價格計算年分紅率達3.5 %。

平安也是主張價值投資，而分紅也是價值投資者看重的因素，另一個因素就是估值。筆者仔細研究中國平安所投資的標的後發現，中國平安是最早抄底海外房地產的國內險企，在投資房地產方面動作頻繁。平安的地產版圖相當龐大，已經是碧桂園、旭輝和華夏幸福的第二大股東，而這三家公司都是地產行業第一梯隊TOP10的一線房企。除過這些大型地產公司，中國平安持有云南白藥等優質醫藥企業的股權，而這些企業都有一些共同點，都屬於行業業務水平領先的企業、具有穩定且可持續的業績、長期有較高的分紅，而中國平安對於這些企業買入時估值也是較低。

從行業看，隨著近期人民幣貶值，貿易戰等因素影響，A股市場持續大跌，地產整個板塊殺跌也較為嚴重。截至7 月10 日，板塊整體動態市盈率不到11倍，僅略高於2014 年2 月28 日的10.69，為2004 年以來的次低值。估值也進入歷史底部區域。

對賭協議加深安全邊際

上述是中國平安入股華夏幸福的基本邏輯。但由於地產股高槓桿、受國家政策面影響較大等因素，中國平安入股同時簽訂了利潤的對賭協議，華夏幸福股東承諾今年淨利潤達114億元，否則將給予平安資管現金補償。

華夏幸福的公告顯示：以上市公司2017 年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為基數，上市公司2018年度、2019 年度、2020 年度(以下簡稱“利潤補償期間”)歸屬於上市公司股東的淨利潤增長率分別不低於30%、65%、105%，即2018 年度、2019 年度、2020 年度歸屬於上市公司股東的淨利潤分別不低於114.1億元、144.8億元以及180億元。

協議進一步補充，在約定期間，如果上市公司哪一會計年度的實際淨利潤小於該協議所述上市公司在同一年度預測利潤的 95%，則華夏控股承諾對中國平安進行現金補償。

從這份對賭協議和平安資管的介入時機來看，平安資管基本是穩賺不賠的，首先地產行業進入估值底部區域，就算未來幾年華夏幸福盈利能力減弱，而整個資本市場情緒回暖，地產板塊估值也是有重新定價的機會，進一步會提升公司股價。退一步講就算華夏幸福的業績達不到承諾的要求，也會有相應的補償措施來保證平安資管的利益。

當然，由於地產行業有一定週期性和高槓桿性，如果由於政策影響或者地產業出現的泡沫比較嚴重，地產業出現大幅衰退，而地產公司由於高槓桿特性，則可能會面臨較大的危機，進而影響到中國平安的投資本金，當然，地產業出現這種較大的危機概率不大，但由於地產業受政策所影響、高桿槓等特性，對於潛在的危機不得不防。

■ 作者｜鄭鵬超

■ 編輯｜張駿芬，賀秋霞

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