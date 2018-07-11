〈美祭新關稅清單〉分析師：新關稅對中國今年經濟影響有限 但拖到明年就麻煩了

美國祭出新關稅清單，包括中國股匯與亞洲股市今 (11) 日皆走低，也引來中國商務部再度重砲回擊，強調美方動作完全不可接受。對此分析師表示，雖然短期市場一定會有震盪，但毋須高估長期影響。

中國商務部今日再度發表聲明表示，美方以加速升級的方式公佈徵稅清單，是完全不可接受的，對此表示嚴正抗議。更強調，美方的行為正在傷害中國，傷害全世界，也正在傷害其自身，這種失去理性的行為是不得人心的。

中方對美方的行為感到震驚，為了維護國家核心利益和人民根本利益，中國政府將一如既往，不得不作出必要反制，並立即就美方的單邊主義行為向世界貿易組織追加起訴。

陸媒報導，儘管今日中國股匯依舊走跌，但跌勢已不若先前般激烈。百達資產管理高級投資經理黃思遠指出，美國祭出新的 2000 億關稅清單預計對中國 GDP 的直接影響不大，僅 0.2-0.4 個百分點。但強調必須留意貿易問題後續恐導致市場憂心中國通膨升溫，並使投資和消費受壓帶來更大影響。黃思遠強調，目前對中港市場「超賣」，認為市場風險尚未充分反映，要等人民幣回穩、在岸流動性和 SHIBOR 得到緩解後，才會入市。

中國股市今日走勢 (圖自新浪財經)

華泰證券研究所首席宏觀研究員李超指出，李超認為，中美利益互相交織，若關稅戰不止，不僅對彼此經濟影響負面，雙方更可能出現「類滯脹」。測算中國對美國農產品徵收關稅，大概提升中國通脹中樞 0.2 個百分點左右。李超認為，中國官方有必要透過擴大內需的政策將經濟成長速度控制在合理區間，避免產生系統性風險。

中海晟融首席經濟學家張一認為，這 2000 億徵稅清單走完聽證程與徵求意見程式，真正開徵也是 11 月以後的事。加上當中有 1600 億已經對美出口，只剩不到 400 億會被課稅，大約影響 6% 商品出口，對中國今年經濟影響不大。

但張一強調，如果關稅戰打到明年去，後續影響就很難控制，不僅影響中國對美出口，還可能對中國在亞洲生產結構分工帶來衝擊，進而對中國 GDP、稅收、就業等產生重大影響。

針對近來人民幣波動極大，中國人行副行長、中國國家外匯管理局局長潘功勝今日指出，人民幣資本專案的開放目前存在著可兌換程度較低、便利性不高和交易環節約束多等問題；並呼籲中國企業避險意識亟待加強，要善於利用套期保值的工具。