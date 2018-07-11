【異動股】受益貿易戰農業板塊逆市拉升 仙壇股份(002746-CN)強勢漲停

7月11日午後，農業板塊逆市拉升。截至發稿，仙壇股份(002746-CN)強勢漲停報13.09元，*ST康達(000048-CN)漲停報18.0元，民和股份(002234-CN)漲6.43%報13.08元，宏輝果蔬(603336-CN)漲5.37%報31.19元，牧原股份(002714-CN)漲5.09%報25.82元，眾興菌業(002772-CN)、聖農發展(002299-CN)漲超3%，豐樂種業(000713-CN)、萬向德農(600371-CN)、益生股份(002458-CN)等上漲逾2%。

消息面上，週二(7月10日)，特朗普政府公佈了一份清單，列出了對中國2000億美元商品徵收10%關稅的清單，這標志著世界兩大經濟體之間貿易戰的急劇升級。

中國商務部新聞發言人美方以加速升級的方式公佈徵稅清單，是完全不可接受的，我們對此表示嚴正抗議。美方的行為正在傷害中國，傷害全世界，也正在傷害其自身，這種失去理性的行為是不得人心的。中方對美方的行為感到震驚，為了維護國家核心利益和人民根本利益，中國政府將一如既往，不得不作出必要反製。與此同時，我們呼籲國際社會共同努力，共同維護自由貿易規則和多邊貿易體製，共同反對貿易霸淩主義。與此同時，我們將立即就美方的單邊主義行為向世界貿易組織追加起訴。

市場分析認為，貿易戰開打，農業類公司將受益進口替代;美國農業出口對中國依存度高，加徵關稅將會對美國農業造成不小的衝擊。美國對中國農產品貿易的依存度主要體現在出口總量和細分產品對華出口比例在出口總額的佔比上。與此同時，自3月22日特朗普對中國製造簽署備忘錄以來，農業板塊因受市場防禦性投資風格和關稅預期雙重因素影響而跑赢大盤。

根據中國農業科學院《中國農業產業發展報告》的分析，中美貿易摩擦將會導緻美國對華農產品出口額下降約四成，大豆、棉花等農產品進口價格短期内上漲5.9%-7.5%。大豆、棉花等農產品價格的提升會增加國内農產品的種植收益，同時推動壓榨產品的漲價，提高相關企業的利潤率。從細分板塊來看，從美國進口佔比高的大豆、棉花、玉米等糧食種植業和豬肉相關產業將迎來直接利好。

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