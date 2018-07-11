外媒評美挑起貿易戰：具“自毀”性質 應以史為鑒

繼上周對華340億美元商品加征25%關稅後，美國10日又宣佈擬對2000億美元從中國進口的商品加征10%關稅，中美貿易摩擦問題持續引發外界關注。外媒普遍認為，特朗普政府此舉魯莽、不得人心。美國關稅政策應以史為鑒，勿以鄰為壑，否則最終只會讓自己陷入四面楚歌的境地。

中美貿易摩擦再升級 美方被批魯莽不得人心

連日來，中美貿易摩擦問題備受外媒關注。美國10日以加速升級的方式公佈徵稅清單，宣稱擬對2000億美元從中國進口的商品加征10%的關稅。英美等主流媒體對此進行了重點報導，此舉在美國國內也引發批評之聲。

路透社報導稱，美國一些企業組織和資深議員嚴厲抨擊10日的最新舉措，共和黨參議員、參議院財務委員會主席Orrin Hatch稱此舉“顯得魯莽”。

曾支持特朗普減稅和放鬆企業監管措施的美國商會，也對美國政府上述舉措提出批評，稱“對另外2000億美元商品徵稅，將提高美國家庭、農民、農場主、工人和就業創造者的日常商品成本。這還將招致報復性關稅，進一步傷及美國工人”。

美國政治新聞網站Politico指出，特朗普政府此舉令中美貿易摩擦升級。該媒體援引美國零售聯合會高級副主席大衛•弗倫奇(David French)的聲明稱，“對如此廣泛的產品徵收關稅，讓人難以想像，美國消費者會因為日常產品的價格將被迫上漲而逃避增稅。隨之而來的報復行動將摧毀美國成千上萬的就業機會，並傷害農民、當地企業和整個社區。”

美國有線電視新聞網(CNN)重點關注了中國商務部對此事的表態。商務部指出，“美方以加速升級的方式公佈徵稅清單，是完全不可接受的，我們對此表示嚴正抗議。美方的行為正在傷害中國，傷害全世界，也正在傷害其自身，這種失去理性的行為是不得人心的。”

美挑起貿易戰影響廣：“以鄰為壑”變“以己為壑”

美國頻頻對外揮舞貿易大棒，矛頭不僅指向中國，還包括自己的諸多盟友。分析認為，美方主動挑起貿易戰，不僅會對全球經濟、也將對自身帶來很大影響。

美國《紐約時報》指出，美國加征關稅，預計將席捲全球供應鏈，提高企業和消費者的成本，並擾亂全球股市。由於預計美國將“與幾乎其他所有國家發生長期貿易鬥爭”，因此股市一直波動不定。

來源: 中新網

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