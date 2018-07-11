〈美發新關稅清單〉美新2000億關稅清單來襲 人民幣A股早盤同步嚇趴

美國最新公佈另一份 2000 億美元關稅產品清單，一早消息衝擊中國股市與人民幣表現，離岸人民幣率先領跌，一度跌破 6.69 大關，跌幅高達 0.6165%；隨後 A 股開盤同樣開低走低，最低來到 2758.91 點，跌幅 2.4%。

美國貿易代表署 (USTR) 於 10 日公布新的課徵關稅清單，將再對總價值 2000 億美元的中國輸美商品課徵 10% 的關稅，最快將於 9 月實施，以回應中國報復性的關稅措施。

消息公布後，離岸人民幣早盤快速拉低，連續跌破五道關口，大跌逾 400 點至 6.69 下方，最低來到 6.6919。在岸人民幣早盤同樣大跌 300 多點，最低來到 6.6783。對於匯率的忽然貶值，分析人士普遍認為是因為市場風險突然攀升所致。

離岸人民幣走盤走勢 (圖自新浪財經)

接著，中國滬深兩市今日早盤同樣大幅低開，上証指數跌幅一度來到 2.4% 報 2758.91 點。深証成指最低來到 8936.98 點，跌幅逼近 3%。創業板指最低來到 1545.54 點，跌勢逾 2.4%。

A 股早盤走勢 (圖自新浪財經)

從盤面上來，受到人民幣大貶影響，航空股集體暴跌，其中南方航空 (600029-CN) 跌勢曾逼近 9%，中國國航 (601111-CN)、東方航空 (600115-CN) 一度大跌 8%。其他如鋼鐵、國產軟體類股跌勢同樣趨前。

反觀特斯拉類股受到上海建廠確定激勵，開盤大漲，長盛軸承 (300718-CN)、文燦股份 (603348-CN)、科達利 (002850-CN) 等直奔漲停。

美發新關稅清單，陸方各界看法：

中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿指出，美國昨晚公佈對 2000 億美元中國輸美產品徵收 10% 關稅的建議產品清單，預計這個徵求意見過程將持續兩個月左右，約在 8 月 30 日完成流程，之後美國才可能採取行動。

馬駿指出，最後是否徵稅、對哪些產品徵收，在未來兩個月的時間內還有各種不確定性，強調中國官方正在深入研究貿易戰對相關企業和行業的影響，會考慮採取相應措施減少負面衝擊。

中國商務部長助理李成鋼則表示，美國公佈 2000 億美元加徵關稅清單實際是干擾經濟全球化的進程，使企業承受巨大壓力。他表示，中國也擔心貿易摩擦愈演愈大，強調合作才是中美兩國的正確選擇。

中國商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育最新文章指出，目前中國經濟、產業、貿易全域，有些基本特徵顯示中國能夠較好承受貿易反制的代價。首先，中國已是製造業第一大國，這既是中國競爭力的重要源泉，也是中國應對外部強加貿易戰底氣的最大來源；其次，中國從美國進口的大宗貨物在中國市場佔有率不是很高，最高 30% 上下；同時，在制定報復反制措施時，我們已經考慮了潛在負面影響，制定補救措施。

中國金融四十人論壇高級研究員管濤則認為，美國政府發動第二輪徵稅消息短期內可能會給金融市場帶來一定負面情緒，但長期看來中國金融市場發展的基本面沒有發生變化，無需高估其帶來的影響。