中德簽署20多項合作文件 將展開汽車全價值鏈合作

7月9日，中德雙方磋商之後，兩國總理共同見證了雙方農業、教育、青年、衛生、化工、通信、汽車、自動駕駛等領域20多項雙邊合作文件簽署，總金額近300億美元。

其中，作為雙方經貿合作中非常重要的一環，中德雙方在汽車領域的經貿合作也引起行業内外的廣泛關註。截至目前，雙方已促成包括戴姆勒和清華大學、蔚來汽車和博世、寧德時代(300750-CN)與德國圖林根州政府、華晨集團與寶馬集團、長城汽車(02333-HK)(601633-CN)與寶馬集團，大眾中國、江淮汽車(600418-CN)集團和西雅特等多個企業達成了合作協議或諒解備忘錄併簽約。同時，雙方還簽署了關於自動駕駛合作的諒解備忘錄。

汽車領域簽約項目史無前例

據了解，中德貿易額佔中國與歐盟貿易總額約三分之一，中國連續兩年成為德國在全球最大貿易夥伴，是德國第三大出口貿易國和第一大進口來源國，是德國機械設備、汽車等支柱產業的核心出口市場。40年來，德中雙邊貿易額增長了整整100倍。大批德國企業進入中國市場，獲得快速發展。2017年，德國三家車企大眾、奔馳和寶馬34.9%的汽車銷量來自中國。

強化自動駕駛

多領域共同發展

我國工信部與德國聯邦經濟和能源部、聯邦交通和數字基礎設施部代表共同簽署了《關於自動網聯駕駛領域合作的聯合意向聲明》。

根據《聯合意向聲明》，中德兩國將建立高級别對話機製，加強政府部門、行業組織、企業等在自動網聯駕駛、智能網聯汽車領域的多層次交流與合作。具體包括：推動國際統一標準的製定及應用、促進相關技術要求統一、促進兩國企業在智能網聯汽車及基礎設施數據共享、健全智能網聯汽車法律法規、推動製定國際統一的無線電頻率解決方案、就通信技術統一及互操作解決方案交換信息等，共同推動兩國智能網聯汽車發展。

來源：新浪美股

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