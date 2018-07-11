避險情緒升溫 A股集體大幅低開滬指跌1.66%

週三(7月11日)消息，美國特朗普政府公佈新一輪中國進口產品加稅清單，涉及金額總值2000億美元;有關實施日期或於8 月30日公眾諮詣完結後;清單長達200頁紙，貨品包括電視零件等。英國政壇地震併報道稱美朝關係再起風波，令市場避險情緒有所升溫;

截止目前，亞太股市跌幅擴大日經跌近2%;香港恒生指數開盤大跌2.33%，騰訊控股跌2.3%,小米集團下跌逾2%;美股期指跌幅亦擴大，道指期貨、標普500指數期貨、納指期貨目前跌幅分别達到1.15%、1%、1.08%。

人民幣早盤大跌，離岸人民幣自6.63附近迅速下挫，一度逼近6.69。美元指數開盤跳漲，目前穩定在93.92下方。

風險情緒退散推升避險貨幣，日元兌美元在週一創下一個半月以來的新低後，早間收復大部分失地，美元/日元現交投於110.9附近。

富時中國A50期貨即跌逾2%，標普500期貨跌逾1%，銅價跌約4%。

受外圍影響，滬深兩市股指集體大幅低開，上證綜指開盤集合競價下跌1.66%，報2780.70;深證成指下跌1.96%，報9024.72;創業板指下跌1.91%，報1562.59。

從盤面上看，兩市僅特斯拉一個板塊高開;其他板塊全線低開，石油礦業、消費、知識產權、鋼鐵、有色、國產軟件等板塊跌幅較大。

中信證券認為，預計在政府政策扶持和技術創新浪潮的驅動之下，中國大陸半導體產業將進入長期加速的增長通道，維持半導體行業“強於大市”評級。

國元證券表示，目前A股市場底部特征已更為清晰，產業資本增持也釋放超跌型號，對後續市場不應過渡悲觀，市場企穩反彈窗口期臨近。而隨著中報行情來臨，業績確定性高而前期又遭嚴重挫殺的行業龍頭有望率先反彈。

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