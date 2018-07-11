中鼎大合約到手 聯手法商拿下北捷萬大線機電系統工程

台灣最大統包工程承攬商中鼎 (9933-TW) 集團，挾著台灣捷運機電系統承攬實績後盾，聯手法商阿爾斯通運輸公司與阿爾斯通巴西分公司，成功承攬台北捷運「萬大線第一期機電系統工程」，合約金額約 143.8 億元，全案預定於 2025 年底完工。

中鼎與阿爾斯通公司曾多次合作，包括台北捷運新蘆線、南港線東延段，以及台中捷運烏日文心北屯線，此次中鼎再度阿爾斯通運輸公司與阿爾斯通巴西分公司（Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda.）聯手，結合雙方的技術與經驗，順利得標。

中鼎指出，台北捷運萬大線（萬大中和樹林線）屬中運量無人駕駛系統，第一期工程全長約 9.5 公里（含機廠支線約 700 公尺），將設 9 座車站及 1 座機廠。為全系統機電標案，此一工程內容涵蓋包括電聯車（含月台門）、行車監控、供電、通訊、自動收費等系統，以及軌道工程與機廠維修設備和系統整合與管理。

中鼎捷運機電領域上，從 1989 年台灣第一條捷運木柵線，及至後續的南港、板橋、土城、新莊蘆洲、信義松山、台中捷運烏日文心北屯線及淡海輕軌等工程，皆有中鼎的積極參與和貢獻。除了持續為台灣捷運工程提供服務，中鼎以專業技術及實績，擴大業務領域至海外的新加坡和吉隆坡等地。

中鼎今年前 6 月營收為 278.91 億元，年減 14.13%；第 1 季營收及獲利都呈現衰退，營收 145.41 億元，稅後純益 3.18 億元，每股純益 0.42 元。