傳Ella恐出走 華研：相信仍會繼續合作 S.H.E不會解散

華研 (8446-TW) 傳出旗下女子天團 S.H.E 團員之一 Ella 可能出走,引發市場憂心旗下金雞母出走,恐影響華研未來營收表現,對此華研回應,S.H.E 與華研唱片的情誼深厚如家人,家人間的情感、默契與信任是最堅強的力量,相信接下來 Ella 仍會繼續與華研合作,並強調 S.H.E 不會解散。

華研傳出旗下女子天團 S.H.E 團員之一 Ella 可能出走華研,改由夫婿賴斯翔負責經紀業務,受到此利空消息影響,華研今 (11) 日盤中遭摜壓至跌停價 126.5 元,創近 4 個月以來新低,市值也蒸發約 6.6 億元。

消息指出,S.H.E 團員 Ella 與老東家華研合作近 7 年的關係可能生變,Ella 去年與賴斯翔合組「勁樺娛樂有限公司」,而其與華研的合約將於今年 10 月約滿,可能將經紀約改由賴斯翔操刀,市場憂心可能引發 S.H.E 另外 2 名團員一同離開華研,旗下金雞母一一出走,將影響華研未來營收表現。

對此,華研回應表示,S.H.E 與華研唱片的情誼深厚如家人,她們和她們的另一半就像華研的女兒與女婿,家人間的情感、默契與信任是最堅強的力量。

華研表示,公司為 S.H.E 所做的規劃,最重要的考量都是她們團體和個人未來的持續發展與輝煌,且 S.H.E 的每一步都是在繼續創造歷史,今年的 911 就會有盛大的 17 週年合體活動,相信接下來 Ella 仍會繼續與華研合作,該公司並強調 S.H.E 不會解散。