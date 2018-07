美食-KY 6月營收年增15% 下半年穩定展店推升營收動能

美食 - KY(2723)6 月份合併營收 20.04 億元,月減 5.55%,年增 15%;第二季營收 61.45 億元,年增 15%;上半年營收 122.81 億元,年增 14.83%。美食 - KY 上半年在中國、美國、台灣等三大主要市場皆維持穩定的展店步伐,展望未來,法人認為,各個市場的展店空間及動能仍然十分充沛;再配合穩定的同店成長表現,下半年的營收動能也值得期待。美食 - KY 表示,在美國市場,為了持續拓展非亞洲裔客群,85 度 C 推出一連串在地化的行銷。7 月初更首次推出以美國國慶日為主題的行銷活動,與消費者一同慶祝這重要的節日。法人指出,85 度 C 在美國近年的行銷宣傳,增加許多與當地主流消費者的互動,可望增加品牌曝光度、拉抬非亞洲裔的消費佔比,推升美國地區未來的營收表現。



在中國市場,美食 - KY 則提到,除了在各大城市陸續開出新門市、推動門市整改升級,6 月份的同店銷售也繳出穩定的正成長;整體來說,第二季的同店成長力道十分穩定,貢獻重要的營收動能。



在產品企劃方面,美食 - KY 指出,入夏以來,一系列清爽調性的蛋糕新品持續帶動 6 月份蛋糕類銷售業績,今年 85 度 C 也將陸續啟動麵包及蛋糕產品的升級,並不斷投資在廚房硬體以及產品開發上。