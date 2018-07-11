平保斥資163億增持華夏幸福2成股權 躋身第二大股東

據彭博資顯示，中國平安保險 (2318-HK) 計劃以每股人民幣 23.66 元，收購大陸房地產商華夏幸福 (600340-CN)19.7% 股權，共 5.82 億股，合共涉及資金約人民幣 138 億元 (約港幣 163 億元)。

資金分 4 次支付，轉讓完成後，平安資管將成為華夏第二大股東，持股由 0.18% 增至 19.88%；而華夏控股的持股比例將由原先的 61.67% 降至 41.97%，惟仍維持控股股東地位。

為贏得金融巨頭的支持巷，華夏幸福在協議中向平安資管承諾，以其 2017 年淨利潤為基數，公司未來 3 年淨利增長率不得低於 30%、65% 及 105%，即淨利不低於人民幣 114.15 億元、144.88 億元和 180 億元。若華夏幸福實際淨利低於預期目標的 95%，將向平安資管做出現金補償。

受消息影響，於 A 股上市的華夏幸福昨日勁升 9.68%，收報人民幣 27.31 元。平保 A 股 (601318-CN) 收報人民幣 58.19 元，跌 1.17%，H 股報港幣 71.1 元，小漲 0.211%。

中國平安股價

另據彭博引述知情人士透露，平保打算向泰邦生物 (China Biologic)(CBPO-US) 提出競爭性收購報價，擬與中信資本展開祝購爭奪戰。

泰邦生物業務包括血漿採集、血液生物製品的研發、生產和銷售等，於 2009 年在美國上市。消息人士指，平保與其他投資者協商潛在聯合競購泰邦生物。據稱，任何收購報價將會高於中信資本建議的每股 110 美元。較早前，中信資本對泰邦生物的報價估值約 36 億美元 (約港幣 280.8 億元)。

泰邦生物表示，上月已收到中信資本的初步非約束性收購建議信函，有意私有化公司。該公司董事會已在審議中信資本的提議尚未作出回應，而平保的代表沒有對消息作出評述。

數據顯示，遭 2 大財團爭奪的泰邦生物今年在醫療保健行業完成了 220 億美元的收購，期間公司股價升約 27%，當前市值為 33 億美元。

泰邦生物昨晚開市初段升 4%，報 104.1 美元，終場收報 106.72 美元，上漲 6.57%。