大華繼顯：料中美雙方有充分時間協商

美國商務部今晨公布，啟動新一輪對約 2,000 億美元的中國商品額外徵收 10%關稅的程序，當中包括「中國製造 2025」的高新製造業產品、家具、多種金屬、電動汽車電池、皮革製品、電視機部件、冰箱等。道指期貨於消息發布後急挫逾 200 點。

由於美方指出，新一輪關稅措施最快 9 月實施，故料中美雙方仍具充分時間作協商。事實上，美國總統特朗普未來一周將首先到英國訪問 4 天，再於下周一(16 日)與俄羅斯總統普京舉行美俄首腦會談，避免其將集中點全放於中美貿易問題。而後市的焦點將落在內地一系列的經濟數據之上。

下周一內地將公布上月固投、消費、工業產出及次季 GDP 等重磅數據，雖然只能提供滯後的數字，惟可對關稅生效前的內地經濟情況作最後評估。次季 GDP 相信不會跟市場預期的 6.7%出現明顯落差，較值得留意其餘三項數據在 5 月全線差於預期後的後續走勢，尤其是創出 15 年新低的社會消費品零售增速。但始終內地自 7 月 1 日起方下調 1,449 種日用品的關稅，或令部分消費需求延後，故 6 月的消費數字欠缺大幅回升的空間。

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