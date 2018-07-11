外銷業務穩定成長 炎洲受惠Q2、上半年雙創歷年同期新高

膠帶廠炎洲集團 (4306-TW) 公布 6 月合併營收 15.21 億元，由於萬洲石化停產歲修，使單月營收月減 9.37%，年增 1.62%；第 2 季合併營收 52.3 億元，受惠薄膜與膠帶外銷業務也穩定成長，營收季增 4.12%，年增 17.09％，創歷年同期新高；前 6 個月累計營收 87.32 億元，年增 22.51%，為歷年同期新高。

炎洲表示，受惠原油價格維持持穩，薄膜與膠帶外銷業務也相對穩定，房產業務方面，林口極品建案也陸續交屋入帳，不過，由於旗下萬洲石化 6 月停產進行歲修，使丙烯酸相關營收大幅減少。

展望第 3 季，炎洲表示，膠帶與薄膜業務外銷訂單穩定成長，包材業務預期下半年需求穩定增加，且中國包材業務已轉虧為盈；石化業務部分，萬洲石化將於 7 月恢復生產，且原物料價格維持高檔，可望使萬洲虧損持續下降；房產業務部分，林口極品建案下半年也將持續出售與交屋，可望持續貢獻獲利，全年營運樂觀可期。

炎洲首季稅後純益 4.25 億元，較去年同期轉盈，每股稅後純益 0.87 元，創 25 季以來新高。法人認為，隨著炎洲膠帶本業趨穩，加上營建業務將陸續認列交屋收益，第 2 季表現可望優於首季，純益有機會再寫近 6 年來單季新高。