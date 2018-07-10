石藥集團(01093-HK)：治療鼻炎和哮喘新藥獲美藥監局批準進行臨床試驗

石藥集團(01093-HK)公佈，該集團開發的治療變應性鼻炎和哮喘新藥「CSPCHA115」的試驗用新藥(IND)申請獲得美國藥監局批準。

病理生理學研究顯示，IL-4,IL-5 和IL-13等白介素(IL)在變應性鼻炎和哮喘的臨床表現中發揮重要作用，而這些白介素的作用可以被選擇性前列腺素D2受體拮抗劑完全阻斷。作為一種高選擇性和強效的前列腺素D2受體拮抗劑，「CSPCHA115」可能對變應性鼻炎和哮喘有很好的治療作用。

在臨床前有效性研究的動物模型中，該產品能有效地減輕小鼠和豚鼠的變應性鼻炎和哮喘。此外，動物安全和毒理研究沒有發現任何嚴重或非預期的安全性事件，動物試驗中該產品的整體安全性良好。因此，可以推測該產品開展人體試驗是安全的。

公告稱，獲得美國藥監局的試驗用新藥申請批準表示該集團能夠在美國開始該產品的臨床試驗。此外，該產品亦已獲批準在中國進行臨床試驗。該集團正在推進該產品在美國和中國的臨床開發。

「CSPCHA115」是由該集團自主研發的產品，擁有獨立的知識產權，併已經在包括美國和中國等多個國家遞交了多個專利申請。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)