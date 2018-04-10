安馳3月、Q1營收雙創同期新高 Q2旺季營運可望持續成長

安馳 (3528) 今日公告 3 月營收新台幣 3.79 億元，創同期歷史新高，較上月大幅增加 45.79%，較去年同期成長 27.06%。累計第一季營收 10.44 億元，同樣創同期新高，較去年同期成長 21.67%。安馳說明，主要是 ADI 新產品、新客戶開發效益逐步顯現。安馳分析，3 月營收及第一季營收都創同期歷史新高，且較去年同期分別成長 27.06% 與 21.67%，主要受惠公司開發物聯網相關新產品及新客戶效益逐步顯現。第一季 ADI 產品線出貨量創歷史新高，較去年同期成長 55.54%，第一季開始推出新一代整合 ADI 物聯網模組及 LTC 電源管理 IC 解決方案，接獲許多工控領域新客戶訂單，挹注整體營收與獲利貢獻。



安馳表示，ADI 與 Linear Tech 完成併購後，使公司在 ADI 物聯網相關的產品應用更為廣泛，近期更跨足醫療、金融及智慧農業等利基市場，對公司客戶及產品應用多元化有相當的助益。



安馳進一步指出，公司持續深耕工業控制及物聯網相關應用領域，除提供客戶 ADI 在資料擷取端整合性產品，及賽靈思 (Xilinx) 在智能控制端 FPGA 高速運算晶片外，物聯網傳輸效率與即時監測需求增加，也帶動影音傳輸產品線出貨增溫。



展望 2018 年，安馳持樂觀看法，並看好工業 4.0 趨勢快速發展下，工業電腦與自動化設備客戶對 ADI 類比元件、LTC 電源管理 IC 採購需求，將維持長期穩健成長趨勢。



安馳透露，今年也將切入人工智慧、機器學習及汽車自動駕駛等新興領域，同時優化產品組合，均可望為整體營收獲利再添成長動能。另外，第二季開始進入工控產業旺季，整體營運可望持續成長。



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