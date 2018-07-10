二大電商業淡季不淡 網家6月營收創史上第3高

二大電商平台網家 (8044-TW) 和富邦媒 (8454-TW) 今 (10) 日公布 6 月業績，儘管處在相對淡季，仍繳出亮眼成績，網家 6 月合併營收 27.96 億元，月增 5.19%、年增 19.8%，並創單月史上第 3 高紀錄；而富邦媒為 30.9 億元，月減 10.34%、年增 18.64%。

二大業者上半年營收均創同期新高，進入下半年傳統消費旺季後，均表示可更樂觀看待。

網家 6 月營收創同期新高，也是史上第 3 高，淡季不淡，促使第 2 季單季營收衝上 78.39 億元，創單季第 3 高，上半年合計總營收達 160.34 億元，年增 16.34%。

網家上半年行動端業績較去年同期大幅增加 50%，是主要成長來源。

網家指出，今年陸續導入 LINE Pay、Apple Pay 等多樣化支付工具產生加乘效果，是帶動行動端業績大增的主因，特別是筆電、通訊和數位等館別在行動端銷量大幅躍進，成長最高的館別銷量，甚至較去年同期成長超過 70%。

網家更全新推出科技裝置平台｢智慧標籤 Fastag｣，消費者透過手機裝置作為 NFC 的讀取器，可「一掃即購」，透過更便利快速的消費模式，預計有助開拓未來營運另一個新模式。

富邦媒說明， 6 月「年中大促」活動集結品牌力、高規格的促銷優惠，並舉辦運動風跨螢直播晚會，帶動網路通路營收年成長率達 26%，其中，行動購物業績占比持續超過 60%，創歷史新高。

展望後市，富邦媒同樣樂觀看待，第 3 季首波迎來夏日商機，並展開「momo 全球購物節」，營運可維持穩定成長。