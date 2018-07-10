富邦金上半年獲利312.26億元 年增67% 每股盈餘2.91元

富邦金 (2881) 今日公布 6 月自結稅前淨利 83.97 億元，較去年同期成長 55%，各主要子公司核心業務維持穩健。6 月認列一次性未分配盈餘稅款 46.6 億元，單月稅後淨利 26.02 億元。累計今年前六月稅後淨利 312.26 億元，較去年同期成長 67%，每股盈餘 2.91 元。富邦金今日針對各子公司獲利表現說明。富邦人壽部分，6 月稅後淨利 40.12 億元，較去年同期成長 56%，累計前六月稅後淨利 191.54 億元，較去年同期大幅成長 123%。獲利強勁成長主要受惠良好的承保及投資表現，以及股利收入貢獻。



富邦金進一步表示，今年前六月初年度保費收入達 960 億元，較去年同期成長 5.4%。總保費收入 2,727 億元，較去年同期成長 4.7%，整體保費收入成長動能穩健。



台北富邦銀行 6 月稅後淨利 14.97 億元，富邦金指出，由於淨利息收益成長帶動，累計前六月稅後淨利 103.42 億元，較去年同期成長 20%。北富銀資產品質維持穩健，6 月底逾放比率為 0.2%，備抵呆帳覆蓋率為 669%。



富邦產險 6 月稅後淨利 3.63 億元，累計前六月稅後淨利 26.02 億元，較去年同期成長 38%。富邦金表示，富邦產險承保業務及投資績效均良好，簽單保費收入較去年同期成長 6%。



另外，富邦證券 6 月稅後淨利 4.04 億元，較去年同期大幅成長 131%。富邦金說明，主要是受惠市場週轉率較去年成長 70%，富邦證券在經紀和自營業務都有較佳表現。累計前六月稅後淨利 11.81 億元，較去年同期成長 41%。

