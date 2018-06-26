〈台驊股東會〉今年運價不樂觀 多數船公司營運將處損益兩平

貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 今 (26) 日召開股東常會，對於今年海運第 3 季旺季和下半年展望，董事長顏益財認為，運量雖肯定會較上半年多，但運價全年來看「蠻不樂觀」，主要是因供給過剩的狀況尚未明顯緩解，不過，運價並不至於再出現過去崩跌的狀況，預料今年大部分船公司處於損益兩平，而少數船東有小利潤。

由於用油成本大增，且上半年運價弱，貨櫃航商正力拚旺季加價，然而，顏益財直言，「船舶供給還是有點多」，儘管貨量一定是比去年好，運價很難上拉，但最好的狀況是各船東在聯盟的規範下「經營噸位比較自制」，不至於讓運價大幅崩跌，預料今年多數船公司會處在損益兩平的狀態。

另一方面，顏益財認為貿易戰實質影響不太大，由於美國進口集裝箱 47% 來自於中國，從中國對美國出口主要貨品比重較高是低附加值的機電、白電、紡織品和服裝鞋帽等，與目前中美貿易戰的課徵商品類別關聯性較低，因此，中美貿易戰對海運業務影響較小，下半年須須密切觀察貿易戰執行力度。

今年海運運價不能過於樂觀，但顏益財看明年將大幅轉好，看法與其他大型貨櫃航商一致，主要是因明年供給投入將明顯低於年。

台驊看空運運價表現較海運強勢；台驊認為，隨著新興科技應用和消費性電子新品上市，帶動電子零組件物流需求增長外，加上中國跨境電商交易規模不斷擴大，顏益財預期，空運運價將較海運強勢走揚，特別是第三季末起進入中國和歐美的消費旺季，預期空運運價和運量皆可成長。

惟留意，中美貿易戰針對中國航太和資通訊產品出口美國課徵關稅方面，恐影響中國出口美國的空運業務。

不過，台驊強調，旗下空運客戶群屬於航太和資通訊產品並不多，其中重要子公司台灣空運的業務多為從台灣進出口亞洲區間內，受到衝擊較低。

台驊今日股東會通過每股將配發現金股利 1.3 元，包含盈餘分配 0.9 元與資本公積配發 0.4 元，合計為 1.3 元。