〈台驊股東會〉上半年獲利將較去年同期好很多 供應鏈金融Q3可見初步成果

貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 今 (26) 日召開股東常會，董事長顏益財指出，今年已設定 5 大營運重點，其中，供應鏈金融為首先提出的新業務，目前已和多個財團接洽中，預計第 3 季就會有初步結果；他更強調，台驊自結前 5 月稅後純益年增達 50%，「上半年獲利肯定比去年同期好很多」。

台驊今年設定的 5 大成長目標包括有 (1) 拓展中歐 / 中俄鐵路業務；(2) 配合新零售趨勢，建置 B2B2C 倉儲作業系統，結盟物流平台，提供倉幹配一體化服務；(3) 結合海外據點和代理，以中國在地倉幹配優勢全力發展進口物流服務；(4) 發展亞洲區間及歐美段跨境電商物流，以及 (5) 著力優質客戶，提供供應鏈金融業務。

顏益財說明，若僅開展海運和空運業務，難與國際大型跨國快遞規模抗衡，也難與中國大型本土公司競爭，因此，必須主打整合性的打包業務，提供一條龍式的服務以強調差異化，同時，供應鏈金融新業務是一個轉型的契機，不排除未來和合作的廠商共同成立合資公司。

由於中國目前是全球物流資源最大的國家，但多數資源分散，造成物流成本居高不下，台驊正透過自建和投資方式組建進口物流一體化平台。

顏益財強調，中國內需市場強大，將積極發展進口一條龍、內貿物流看好進口的業務未來甚至將強於出口。

台驊今年前 5 月合併營收 42.73 億元，年增 1.47%，在全球經濟溫和成長環境中，仍持續擴充據點，海空運攬貨量同步成長。

另一方面，由於台驊過去二年虧損的 B2C 宅配業務在縮編轉型後達到損益兩平階段，而整體毛利率在產品結構調整見效，再加上部分匯兌損失和境外所得稅利益回沖，自結稅後純益年增達 50%，上半年獲利展望樂觀。