滴滴出行與大陸集團簽署戰略合作協議 共同推動智能出行發展

記者10日從滴滴出行官網獲悉，科技公司大陸集團與滴滴出行正式簽署戰略合作協議，發揮雙方在智能互聯和出行服務領域的優勢，共同推動智能出行發展，緻力提升人們的出行體驗。滴滴出行副總裁楊峻與大陸集團中國區總裁兼首席執行官湯恩今日代表雙方公司在上海簽署協議。

基於大陸集團在車聯網領域的先進產品和技術、豐富的設計和工程研發經驗，以及滴滴在出行領域的實踐經驗，雙方將通過多種形式在智能網聯車和定製新能源車方面開展項目合作。

滴滴出行副總裁楊峻表示：“新能源、共享化和智能化，已經成為汽車和出行共同的發展方向，用於共享出行的汽車將成為消費者體驗產品的新場景。滴滴將發揮大數據、人工智能技術的積累，以共享和可持續發展的理念，與大陸集團一起推動技術的進步，引領從車的硬件、係統，再到應用服務的創新。”

大陸集團中國區總裁兼首席執行官湯恩表示：“我們和滴滴的合作旨在進一步提高全球用戶的出行體驗。大陸集團緻力於為未來智能和可持續出行提供先進的產品、技術和服務，滴滴在智能出行平台運營方面有豐富的經驗，此次雙方的戰略合作將共同推動智能出行技術與領先移動出行平台的深度融合，促進未來智能出行的可持續發展。”

順應汽車與互聯網的融合發展趨勢，滴滴聯合31家汽車產業鏈企業共同成立“洪流聯盟”，搭建開放、賦能的合作平台，圍繞共享出行構建汽車設計、資產運營和售後服務的整體方案。滴滴已陸續與一汽、廣汽、北汽等汽車製造廠商展開合作，此次滴滴攜手大陸集團將進一步強化共享出行與汽車融合的業務深耕，打通上下遊產業鏈資源，開拓汽車市場佈局和產能合作。

與此同時，大陸集團將為滴滴新一代共享出行汽車提供智能互聯車機產品。該產品結合車載智能通訊解決方案，能夠快速而可靠地滿足終端客戶的期望。這也是大陸集團首次將互聯車機產品提供給出行服務公司，對大陸集團佈局未來出行服務業務有著重要的里程碑意義。

文章來源：中國證券網

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