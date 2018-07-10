〈張忠謀大樓揭牌〉美中貿易是川普實境秀 企業將依劇情發展決定是否參與

鉅亨網記者蔡宗憲 新竹 2018年7月10號12點33分

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 將營運總部大樓命名為「張忠謀大樓」，今 (10) 日舉行揭牌儀式，創辦人張忠謀也是退休後首度回到台積電，會後他表示，美中貿易戰就是美國總統川普的實境秀，且是沒有劇本的實境秀，現在企業界不是其中的演員，但是包含台積電在內等企業都持續觀察實境秀的發展，若劇情走向對企業發展不利，各企業會想辦法加入演員陣容參與演出。

張忠謀今日出席台積電營運總部命名為張忠謀大樓典禮，會後接受訪問，針對美中貿易戰開打，對全球經濟造成不安，他表示，川普將美中貿易戰當成實境秀在演，包含貿易戰與美中談判等，都是實實在在在全球面前現場演出，沒有劇本。

張忠謀認為，其實美中雙方有管道可以溝通，但對川普而言，他是在演實境秀，劇本、演員等隨時可以變動，每個演員說的話、做的動作，沒有線索可循，對川普基本邏輯而言，總戰略就是「美國第一」、「美國優先」，他是在此架構下延伸出來的貿易戰。

張忠謀強調，對企業界來說，目前都還不是實境秀的演員，但是若劇情對企業發展不利，最後各家就會想辦法加入陣容，其中也包含台積電。