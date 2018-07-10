宏碁衝刺電競 6月營收亮眼 大漲順利填息

宏碁 (2353-TW) 衝刺電競產品， 6 月營收 234.79 億元，年增 10.59%，累計第 2 季營收 584.65 億元，季增 6.88%、年增率 9% 表現亮眼。受惠營收交出漂亮成績單，宏碁今 (10) 日股價最高來到 24.75 元，漲幅 6.68%，順利填息。

宏碁 6 月受惠電競產品翻倍成長，營收為 234.79 億元，月增 25.29%，年增 10.59%，第 2 季營收 584.65 億元，季增 6.68%，年增 9%，寫近 3 年來同期最佳表現，今年上半年為 1132.69 億元，年增 3.29%。

宏碁 7/5 除息 0.5 元，除息參考價 22.8 元，今日股價最高來到 24.75 元，漲幅 6.68%，盤中順利填息。

宏碁指出，今年上半年營收主要受惠電競產品營收翻倍， Chromebook 年增率雙位數，挹注營收表現，第 2 季受惠泛亞、泛美兩大地區營收表現穩健，同樣也有雙位數成長，特別是美國地區，年增近 2 成，表現亮眼。

若投資人看好宏碁後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：宏碁凱基 7A 購 01 (076721-TW)、宏碁台新 7A 購 01 (076087-TW)、宏碁富邦 7B 購 01 (078262-TW) 等。